La Orquesta Comunitaria Cruce Viejo, una organización colectiva a través de la música

La Asociación Civil Cruce Joven es un espacio de autogestión colectiva que formaron con la comunidad del paraje en 2001 / Foto: Pablo Caprarulo.

Spot Orquesta Comunitaria Cruce Viejo ¡Seguimos difundiendo, desde casa, el trabajo de la Orquesta Comunitaria Cruce Viejo! Este Spot fue realizado por Cecilia Zeniquel y Vijnaí Skarp, como parte del Trabajo Final de la Licenciatura en Comunicación Social =) Publicado por Asociación Civil Cruce Joven en Viernes, 5 de junio de 2020

La Orquesta Comunitaria Cruce Viejo, integrada por personas de 6 a 77 años, es la cara visible del crecimiento que experimentó la comunidad rural del paraje homónimo, en la localidad chaqueña de Puerto Tirol, y una muestra de que la música puede ser la amalgama de sueños colectivos.La agrupación se reúne los sábados por la mañana, ubicada en el paraje Cruce Viejo, zona rural de Puerto Tirol, a 22 kilómetros de Resistencia. Allí, al abrigo del pinar y repartidos bajo los demás árboles, losse reparten instrumentos para practicar, previo al ensayo general.María Lila cuenta que la formación musical se convirtió en el proyecto central de la, un espacio de autogestión colectiva que formaron con la comunidad del paraje en 2001, cuando se instalaron en el lugar."Lo que nos llevó a juntarnos fue el, que tenía muchas deficiencias. Después ya no pudimos parar: gestionamos talleres culturales para los chicos, clases de apoyo, que llegue el transporte urbano que no teníamos, el alumbrado público y el agua potable", recuerda.En 2008,y adquirió los instrumentos. "Tenía unos 15 años cuando llegaron los instrumentos y como muchos no sabía lo que era un violonchelo, que fue el que elegí", recuerda, hoy a cargo de la coordinación de la orquesta.la comunidad de Cruce Viejo hacía ventas de comida para pagar a los profesores, los más grandes daban clases de apoyo a los más pequeños y había quienes donaban sus saberes a las necesidades colectivas. Gracias a esa voluntad,, además de 50 socios activos.Melisa reflexiona sobre el: "No me imagino mi historia sin la historia de la asociación y la orquesta, sin estos 15 años de mi vida aquí. Hay gente muy valiosa que me aportó muchísimo, no solo saberes musicales y de gestión: sobre todo calidad humana, amistades y familia".a través de un proyecto especial., presidenta de la asociación, dice que en este último tiempo alcanzaron "la estabilidad de no tener que salir a correr cada año para buscar el dinero para mantener a los profes" y añade que "con el cambio de gobierno en la provincia, la continuidad será difícil pero no imposible", ya que la asignación de horas cátedras por proyectos especiales en el Chaco depende de la firma de quien sea el titular de la cartera educativa."Primero los chicos pudieron conocer un instrumento y, por otro lado, salir a representar a la comunidad, a Tirol, a veces incluso al Chaco, en otras localidades y provincias, ampliando las fronteras de la comunidad", repasa Melisa.Gracias a este proyecto muchos jóvenes se dedicaron a la música, como, otro integrante de la orquesta y hoy profesor de violonchelo en su seno.En la reflexión de Melisa otro cambio fue fundamental: "La orquesta permitió que quienes decidan dedicarse a un instrumento en Cruce Viejo no tengan que ir a Resistencia, sino que puedan hacerlo en su lugar de origen. Así también".Además de las 37 personas que integran la Orquesta Comunitaria Cruce Viejo, el músico chaqueño, parte de Gua'u Trío, una propuesta de chamamé en clave de jazz, es el director, junto a un staff de siete docentes que inician a quienes se acerquen en el lenguaje musical.La banda se completa con, ejecutados por niños como Emma y Santino, pasando por jóvenes y adultos de todas las edades, hasta llegar a Blanca, que hoy tiene 77 años y hace una década que está en la orquesta.El proceso de aprendizaje es el tradicional:técnico y artístico."Se busca que ni bien adquieran los rudimentos básicos puedan participar de la orquesta, puedan hacerlo y se escriben arreglos especiales para ello".Después de, el cancionero incluye temas como "Ji ji ji" de Los Redondos, "Seguir viviendo sin tu amor" de Luis Alberto Spinetta o "Lucía de arena", del cantautor chaqueño Zitto Segovia, músico clave del repertorio regional.El proceso de selección de canciones para tocar es diverso, explica Alejandro: "A veces hacemos una pequeña encuesta con todos los integrantes de la orquesta o se decide en el equipo docente. En los últimos años se decidió que la orquesta interprete el cancionero regional, y el chaqueño en especial".También está el disco(2018), donde la orquesta comunitaria grabó 12 temas junto a músicos como Raúl Barboza, Antonio Tarragó Ros, Gicela Méndez Ribeiro, Lucas Monzón y Gabriel Cocomarola. O los escenarios compartidos en el Festival Nacional del Taninero de Puerto Tirol o la Fiesta Provincial del Chamamé de Corrientes.Para Alejandro la orquesta es en sí. "Para lograr el sonido es necesario un conjunto de herramientas que implican escuchar lo que toca el resto de los instrumentos, afinar con todos, llevar el mismo latido del ritmo, armonizar, dar la intensidad de sonido requerida en cada momento y un sinfín de conductas sociales que hacen a la convivencia pacífica, el pensamiento crítico, el respeto por las posiciones de otros y el logro colectivo", describe.La formación de Cruce Viejo huele a familia, a entorno cercano, a logros cumplidos: tiene a hijos y padres, como Gastón y Emma Souhilé, Santino y Rubén Ruesta o Emma y Mariza Espíndola; a cuatro hermanos tocando juntos como Wilfred, Alexis, Willian y Andrés Galarza.Para Felipe Porto, voz y una de las guitarras, es "su segunda familia". Y para Emi Cao es la confirmación de que no están solos, de que forman "de un proyecto colectivo mayor", como lo demostró la participación en el concierto de la Gran Orquesta Federal Infantil y Juvenil, el 24 de septiembre pasado en la explanada de Tecnópolis, junto a otras 32 formaciones de todo el país."Fue muy emocionante estar ahí junto a 2.500 músicos y músicas más, sonando como si fuéramos una sola orquesta. Creo que por el momento sociopolítico en el que estamos este concierto fue revolucionario: con un repertorio combativo y porque reunió a tantas formaciones del país y es posible que esto no vuelva a suceder", evoca Emi.