Kicillof: "Bullrich ahora es el furgón de cola del proyecto de Milei"

Foto: Prensa PBA

Foto: Pablo Añeli

Foto: Julián Álvarez

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo este miércoles que la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, "ahora es el furgón de cola del proyecto" que encabeza el postulante de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, luego de que se anunciara un acuerdo entre ambos dirigentes para el balotaje del 19 de noviembre., dijo Kicillof, y consideró queLo afirmó en rueda de prensa tras mantener un encuentro con el candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, e intendentes bonaerenses "y por lo que terminó en tribunales" denunciando al dirigente libertario , señaló el gobernador.Teniendo en cuenta que Bullrich declaró que con el libertario se habían "perdonado mutuamente", Kicillof destacó que "hay que entender que hay cosas que no son personales, está en juego el país"."No es un perdón, no es tomarse un café, esto es serio e importante", sostuvo, y agregó:Kicillof se además refirió a las declaraciones de la titular de la Coalición Cívica y cofundadora de JxC, Elisa Carrió, quien "responsabilizó a Macri de haber destruido Juntos por el Cambio y no lo puede decir mejor" , destacó el gobernador, y sostuvo queConsultado sobre las conversaciones con intendentes radicales, recordó que también rechazaron un acuerdo con LLA el presidente del partido, Gerardo Morales, y el exsenador Ernesto Sanz.Si bien afirmó que ha "tenido conversaciones con muchos" jefes comunales radicales, indicó que en su administración gobiernan "con mucho respeto hacia la oposición y las internas que tengan"."Veremos cómo sigue", completó sobre el diálogo antes del balotaje del 19 de noviembre.