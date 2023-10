Lula sobre el conflicto en Medio Oriente: "No es una guerra, es un genocidio"

Un habitante de la Franja de Gaza llora sobre el cuerpo de un familiar muerto. / Foto: AFP.

Lula al hablar en el Palacio del Planalto. / Foto: Agencia Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este miércoles que el conflicto entre Hamas e Israel no es una guerra, sino un "genocidio" que ha terminado con la vida de más de 2.000 niños."El problema es que no es una guerra, es un genocidio que ha matado a casi 2.000 niños que no tienen nada que ver con esta guerra, son víctimas de esta guerra., afirmó.El presidente de la mayor economía latinoamericana había fustigado la ofensiva de bombardeos y ataques de Israel contra la Franja de Gaza , y afirmó que "Israel no tiene que matar millones de inocentes porque Hamas cometió un acto terrorista".Este miércoles, en un acto que marcó su regreso a los discursos en el Palacio del Planalto tras haber sido operado de la cadera, Lula dijo que su país trabaja por la paz y elevó el tono al calificar el conflicto como un "genocidio".Según el mandatario,Brasil ocupa la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU, ante el cual presentó una moción de alto el fuego aprobada por 12 países pero vetada por Estados Unidos.Lula dijo tenía previsto conversar con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, para negociar la salida de los brasileños que se encuentran en la Franja de Gaza sin poder abandonar el territorio palestino hacia Egipto."Hasta ahora no se les permitió regresar", se quejó Lula, cuyo gobierno repatrió a unos 1.400 brasileños que residen o estaban de vacaciones en Israel desde que el movimiento islamista palestino Hamas lanzó una serie de ataques contra Israel el 7 de octubre.