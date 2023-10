La balanza energética mostró un saldo positivo y mejoró en US$ 4.146 millones en el año

Desde el Ministerio de Economía aseguran que las mejoras de infraestructura podrían revertir la balanza deficitaria de la energía en 2024.

no obstante, en el acumulado del año en curso la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía acumula un saldo negativo de US$ 1.064 millones.Así se desprende del último informe elaborado por Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).El mismo detalla que al descomponer la variación de la balanza de dólares de la energía, se tiene queagregó el reporte.En este sentido, precisó: "Por el menor precio de la energía importada se ahorraron US$ 1.658 millones y por la menor cantidad de energía importada el ahorro fue de US$ 2.968 millones", con lo cual, la suma entre ambas da la cifra que arroja "un ahorro de US$ 4.626 millones".En materia de exportaciones,De la diferencia entre lo aportado por las menores importaciones y por las menores exportaciones surge el excedente de US$ 4.146 millones, señaló el relevamiento de Argañaraz.En este sentido, desde el Ministerio de Economía, que engloba a la Secretaría de Energía,Esto se debe a que desde el equipo encabezado por el ministro Sergio Massa apuntan a que al primer tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) se sumen otras dos obras, como el segundo tramo del mismo y el Reversal del Norte, alcanzado así a otras siete provincias de las regiones centro y norte.De esa manera, la Argentina evitaría depender de las importaciones del gas de Bolivia y podría llegar a esos distritos con el de Vaca Muerta.