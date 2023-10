"Milei nos mintió, se volvió parte de la casta, hay muchos libertarios indignados"

Milei le decía "asesina de niños" y "montonera" a Bullrich para "después estar a los abrazos", aseguó Granata / Foto: José Granata.

Dejen de poner de excusa a la pobre República por favor !!! Se quieren salvar ustedes ! Se están acomodando los cargos y te dicen que es por la gente !

No nos tomen mas de tontos ! — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) October 25, 2023

Amalia Granata con Mauricio Macri y Gerardo Milman tras ser electa en 2019 / Foto: Tw.

La diputada provincial de Santa Fe,Amalia Granata, se despegó este miércoles de su exaliado Javier Milei al asegurar que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) "mintió" y que "hay muchos libertarios indignados por lo que está haciendo".Granata, quien fue reelecta para un nuevo mandato por la lista Unite por la Libertad y la Dignidad, anticipó que votará en blanco en el balotaje del 19 de noviembre y acusó a Milei de decir "cualquier barbaridad solo por unos votos para ganar, eso es ser casta".En declaraciones a Radio Gol, de Santa Fe, la legisladoraa un eventual gabinete para obtener su apoyo."La verdad, no me gusta ver lo que quiere hacer Milei.y dijiste cualquier barbaridad solo por unos votos para ganar, eso es ser casta".Y agregó: "Estoy muy triste porque me doy cuenta que Milei nos mintió, y que él es capaz de unirse a cualquier fuerza política solo para ganar. Hay muchos libertarios indignados por lo que está haciendo Milei".La exmodelo contó que"Yo soy anti-kirchnerista,. A (Sergio) Massa le critican su pasado anti-kirchnerista y ahora están aliados, pero Milei está haciendo lo mismo", evaluó.Luego se refirió al acercamiento de Milei con Bullrich, con la intermediación de Mauricio Macri, y recordó que el postulante de LLA lY advirtió: "Deja en claro que los candidatos del balotaje son lo mismo"."Estoy defraudada de la actitud de Milei,", completó Granata, quien pese a no haber sellado un acuerdo formal en las elecciones provinciales elogió en numerosas oportunidades al candidato libertario y festejó públicamente su triunfo en las PASO.