Un mural retrata a las pioneras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

El artista eligió como color una confluencia que tiene ecos en el presente: el verde, símbolo de las luchas feministas.

Durante casi un año, el artista plástico Ariel Mlynarzewicz estuvo trabajando en un enorme mural: un óleo sobre tela de seis por seis metros que rinde homenaje a las primeras graduadas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires al que llamó "Pioneras" y que fue recientemente inaugurado en las instalaciones delCon la predominancia del color verde, la impronta de los relieves que le da el uso de la espátula y las pinceladas anchas y los rostros que se funden entre sí,. Como cuenta el artista en diálogo con Télam, la idea de "Pioneras" era "reivindicar a las primeras egresadas de las distintas disciplinas de la facultad, personas anónimas que pudieron estudiar en momentos difíciles para las mujeres, remar contra la corriente y fueron punta de lanza para lo que después fue el desarrollo del feminismo".Después de muchos intercambios con las autoridades directivas, en los que fueron ajustando la idea del mural, Mlynarzewicz tuvo encuentros con el programa de Historia de la Facultad, desde donde, desde química y biología hasta computación y datos. Fiel a su estilo, el artista no pintó a esas mujeres como retratos realistas y literales sino que apostó por "expresar a partir de percepciones y de la reflexión", aunque los retratos sí las hacen identificables.Las mujeres que componen ese monumental mural son:(Química),(Biología),(Geología);(Paleontología),(Computación y Datos),(Física);(Matemática),(Computación),(Meteorología) y también se incluye a la primera ingeniera,, y a la primera arquitecta,, por la historia en común con la facultad."Lo que más me llamó la atención fue su entrega a una pasión, su entrega al estudio en épocas en las que las mujeres no estaban habilitadas para todo esto. La lucha por su identidad, sus búsquedas, la pasión por la ciencia", confía el artista sobre el diálogo que entabló a través del lenguaje visual con esas mujeres que no conoció sino a través de sus historias y sus recorridos académicos.Pioneras como estudiantes del ámbito universitario pero también del campo de las ciencias,. El artista eligió como color una confluencia que tiene ecos en el presente:. "El mural parece como una marea verde, y por cómo está pintando, con mucha materia, con zonas planas, un poco el resultado del mural tiene que ver con las búsquedas de estas mujeres".Con este trabajo, el artista volvió a los andamios, luego de haber pintado hace algunos años la, sobre la avenida Córdoba y Dorrego. "Volver a estar en los andamios siempre es un desafío", plantea sobre. Los bocetos que el artista utilizó para el mural están en el Consejo Directivo de la Facultad.Pero el mayor desafío de "Pioneras" tuvo que ver con la forma en la que despliega su proceso creativo porque él pinta directamente sobre el lienzo:"Pioneras" se exhibe en el edificio Cero+Infinito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ubicado en Ciudad Universitaria, CABA.