La estrella de "Rápido y Furioso" criticó el tono de su piel en una estatua: la corregirán

Johnson se sumó con humor a la rápida ola de chistes e ironías surgidas en varias redes sociales, luego de la presentación de su estatua / Foto: archivo

Una réplica en cera del actor estadounidense Dwayne 'The Rock' Johnson, inaugurada la semana pasada por el Musée Grévin de París, será reinstalada este miércoles en el museo que sigue el modelo del Madame Tussauds de Londres, después de que la estrella de "Rápido y Furioso" criticara su piel blanca.El Museo Grévin de Francia informó que estuvo "mejorando" la figura de cera de la estrella Johnson y que hoy volvería a presentarla, después de que el actor de origen samoano y negro bromeara en la red social Instagram sobre la estatua que presentaron la semana pasada en su honor, diciendo que el color de piel necesitaba una "actualización".", escribió un usuario de la ex Twitter, mientras que otro comparó la figura con "Mr Clean" y la cuenta IG The Shade Room (la habitación oscura) definió a la reproducción como “deficiente en melanina”."Voy a pedirle a mi equipo que le hable a nuestros amigos en el museo Grevin, en París, Francia, para que trabajemos en una actualización de mi figura de cera con algunos detalles y mejoras", había escrito el luchador profesional devenido actor y estrella de una de las sagas más populares e icónicas de automóviles, carreras y acción de principios de este siglo."Su personaje fue retirado el lunes por la noche. Nuestros artesanos reforzaron el tono de su piel durante la noche y a lo largo del día", declaró Yves Delhommeau a la prensa internacional."Dwayne Jonhson ha prometido pasarse por el museo la próxima vez que esté en París. ¡Tomemos una buena copa de vino juntos! Podemos hacer las correcciones que aún quiera", había añadido el director. "Trabajamos más de un año en el personaje de Dwayne Johnson, en particular para reproducir sus complicadísimos tatuajes" y "usamos fotos porque Dwayne no podía viajar a París para finalizar su estatua", agregó el responsable del museo que atrae unos 800.000 visitantes al año, según informó el diario británico The Guardian.