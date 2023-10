Alberto Rodríguez Saá: "Massa es la mejor alternativa para unir al país"

Rodríguez Saá destacó la capacidad de diálogo de Massa y consideró que es "la mejor alternativa para unir al país" / Foto: Nicolás Varvara.

Una cena con Massa

Saá consideró que Massa es "la mejor alternativa para unir al país" / Foto: Prensa Mecon.

El resultado en San Luis

El gobernador de, aseguró que el candidato presidencial de, "es la mejor alternativa para unir al país" y adelantó que le pedirá que dialogue con la oposición provincial.Tras haber expresado públicamente su apoyo a la postulación del ministro de Economía, Rodríguez Saá contó que le pedirá a Massa que, de cara al balotaje del 19 de noviembre próximo, "hable con los referentes provinciales que no apoyaron a (Javier) Milei", candidato por La Libertad Avanza y contrincante en la segunda vuelta electoral.en relación al resultado que había obtenido en las PASO del 13 de agosto pasado.En declaraciones al canal oficial de la provincia,, y remarcó que el candidato presidencial y ministro de Economía de la Nacióny queAdemás,, tras lo cual abogó por terminar con "la grieta" y que el próximo Gobierno "genere unidad nacional"., insistió el gobernador al referirse a Massa, y agregó: "El camino no es dejar que la grieta siga".En cuanto a su propio vínculo con el postulante a la Presidencia,, a quien además elogió por mostrar "respeto por San Luis"., sobre todo algunas que "son peligrosas", al tiempo que reprochó su "desprecio del provinciano o de los derechos humanos".: comenzó con el serrucho pero durante los debates, mucha gente se desencantó y achicó muchas de las cosas que había dicho", añadió sobre el economista ultraliberal y exanalista financiero del holding Corporación América.Por último,, añadió sobre Poggi, y planteó que el mandatario provincial electo no debe preocuparse por los últimos incrementos salariales porque recibirá una "provincia sin deudas", por lo que tendrá para pagar "los mejores sueldos de la administración".Según el escrutinio provisorio de las elecciones generales del domingo último, con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el resultado en San Luis dejó en primer lugar para la categoría Presidente a La Libertad Avanza (LLA) con el 43,37% de los votos; Unión por la Patria (UxP) escaló al segundo puesto, con el 27,23%, con lo cual dejó a Juntos por el Cambio (JxC), que obtuvo 20,95%, en el tercer lugar y sin bancas en el Senado y Diputados.También, mencionó como aspectos positivos de lo que señaló como "la evolución de Massa", en referencia a decisiones que el candidato mostró entre las primarias y las elecciones del domingo último.En ese sentido, mencionó la incorporación a su discurso de campaña de "temas fundamentales como la unidad nacional" y el haber asumido "su liderazgo".