Almirón mueve fichas: con titulares ante estudiantes, y Benedetto y Valentini a la final

El entrenador de Boca Juniors,, piensa en jugar con mayoría de titulares ante Estudiantes de La Plata el próximo sábado, en el último encuentro previo a la final de la Copa Libertadores de América contra Fluminense del 4 de noviembre. En tanto según el parte médico,, quienes salieron lesionados anoche en la derrota ante Racing por 2 a 1 , llegarían al partido decisivo en el Maracaná.. Queremos que tengan rodaje antes de la final con Fluminense", anticipó el técnico en la conferencia de prensa post partido en el Cilindro de Avellaneda.También anticipó el posible planteo táctico para ese encuentro: "jugamos hoy con línea de cinco para preservar a Nicolás Valentini (con traumatismo de rodilla izquierda donde volvió a golpearse anoche, cuando además debió salir por sobrecarga en gemelo derecho), pero esa no es la idea para jugar la final de la Libertadores con Fluminense", alertó el director técnico "xeneize".En el plan previo desarrollado por el cuerpo técnico el partido ante Unión del viernes pasado, victoria por 2 a 1 y el próximo ante el "Pincha de La Plata", estaba programado jugar con mayoría de titulares y los suplentes se los utilizaba en el clásico ante la "Academia".Y más allá de que ayer salieron dos jugadores (Benedetto y Valentini) con molestias físicas, nada va a hacer cambiar la idea prevista antes de la final en Río de Janeiro.El plantel practicó desde las 10 en el predio de Ezeiza, y seguramente mañana se verá el posiblemente el once para el sábado con la base titular.Al respecto, cuando anoche al entrenador se le pregunto por Benedetto y Valentini respondió: "en cuanto a los lesionados, imagino que los tendremos para la final".El parte del Departamento Médico del Fútbol Profesional "xeneize" le dio la razón a Almirón, ya que indica que Valentini tiene un "traumatismo de pierna izquierda" tras el golpe del delantero Roger Martínez en el primer tiempo, aunque el zaguero boquense siguió jugando hasta promediar el segundo tiempo.En cuanto al "Pipa" Benedetto, el informe del área médica de Boca señala que se trata de una "contractura en el aductor izquierdo".De acuerdo con este informe, quedaría descartada la posibilidad de lesiones musculares preocupantes en los dos casos, a 10 días de la final por la Copa Libertadores ante Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.Benedetto salió a los 7 minutos del primer tiempo, cuando tras un ataque del equipo que dirige Almirón sintió una molestia en el aductor de su pierna izquierda, y fue reemplazado por Miguel Merentiel, autor del gol boquense en el empate transitorio, aunque enseguida Racing Club logró el gol de la victoria (2-1).El "Vikingo" Valentini tuvo que salir a los 25 minutos de la segunda etapa, reemplazado por Ezequiel "Equi" Fernández.El partido del sábado ante los platenses será la despedida de los futbolistas ante los hinchas. El último previo al gran partido del año: la final de Copa Libertadores que el "Mundo Boca" esperó durante tanto tiempo.Para presenciar el partido, el club determinó hoy que hay que tener el 85 por ciento de asistencia y la última cuota al día.Por un lado, los socios activos podrán confirmar su lugar en la Bombonera este jueves 26 de octubre a partir de las 12 con prioridad por asistencia: deberán contar con 17 de los últimos 19 partidos de local.Por el otro, los activos tendrán una segunda chance el viernes 27, en la que se dividirá por rotación (aquellos que no hayan podido reservar para el partido ante Unión) a las 13 y libre, a partir de las 14.Los socios adherentes, en tanto, tendrán el mismo mecanismo. Ese mismo viernes 27 tendrán su posibilidad de sacar su entrada, también divididos en rotación y libre, con una hora de diferencia entre ambas condiciones (primero a las 16 y el otro a las 17).Los abonados y abonadas podrán reservar su entrada de manera normal. Para poder ingresar el estadio, el socio deberá presentar carnet y DNI.El canje de entradas, como siempre, se realizará a través de la pagina Soy Socio del club y con el requisito de estar al día con las cuota del club.Esta mañana fue designado el arbitro para la final y será el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará el chileno Juan Lara.