Tomaron el Colegio Nacional de Buenos Aires: denuncian la "inefectividad" de la rectora

Estudiantes del(CNBA) tomaron la institución para denunciar la supuesta "inefectividad" de la gestión de la rectorafrente al llamado de concursos docentes y bajo el reclamo de que los alumnos "nunca fueron su prioridad", informaron.Tras la medida adoptada la noche del martes en el colegio dependiente de la, los estudiantes pactaron una reunión con las autoridades de la institución la mañana de este miércoles, a partir de la cual definirán luego la continuidad o no de la toma, en una asamblea convocada para este mediodía., aún no resuelto hasta la fecha de hoy. La ausencia de concursos genera un problema grave en la institución", advirtió anoche el Centro de Estudiantes del CNBA en un comunicado tras asambleas a contraturno."No podemos permitir que no haya docentes concursados; no podemos permitir que a los docentes se les niegue participar de sus espacios democráticos; no podemos permitir que la gestión entorpezca nuestra excelencia académica", expresaron.Mediante un comunicado en redes sociales, los estudiantes aseguraron que "la situación que agravó este conflicto fue la censura que recibimos al empezar a informarnos como estudiantado acerca del tema"., denunciaron.En ese contexto,en la cual se dialogue la situación de los concursos y se presente un informe técnico acerca de la misma".Asimismo,en los departamentos faltantes "priorizando y comenzando por los departamentos que menos docentes titulares tengan, garantizando que se cumplan los plazos reglamentarios".También solicitaron la apertura de una comisión técnica integrada por "representantes de los profesores de informática, representantes del gremio estudiantil y la Secretaría de Planeamiento Educativo", para proponer actualizaciones en el programa de la materia.y que se garantice "la presentación de listas y su promoción para la campaña estudiantil"."Es nuestro rol y deber como estudiantes velar y luchar por la calidad de la educación pública que siempre defendemos, es nuestro deber no quedarnos callados", manifestaron.