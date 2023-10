Dolor por la muerte de la periodista Mariana Moyano

Foto: Víctor Carreira

La partida temprana de Mariana Moyano me ha llenado de tristeza.



Almorzamos no hace mucho tiempo, cuando nada hacía prever este penoso final, y pude conocer su crítica aguda sobre el presente que vivimos. Ha sido una gran periodista y docente. pic.twitter.com/kAjVB6qShK — Alberto Fernández (@alferdez) October 25, 2023

Con tristeza y dolor despedimos a Mariana Moyano. Una periodista comprometida con los valores y el debate democrático, con la construcción de Memoria, Verdad y Justicia. Mis más sentido pésame a su familia y amigos. — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) October 25, 2023

Profunda tristeza por la pronta partida de Mariana Moyano, una mujer brillante y comprometida.



Nos queda su voz, su palabra y su sonrisa. 🤍



Le mando un fuerte abrazo a todos sus seres queridos. pic.twitter.com/VvNiQrdKEV — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) October 25, 2023

Mariana Moyano era una colega talentosa y comprometida con todo lo que hacía. Inquieta, curiosa, vital, reflexiva y de una calidez única. Partió una compañera de ruta entrañable. La vamos a extrañar. Abrazos y condolencias a sus familiares y seres queridos pic.twitter.com/eRi3LVPXqu — Bernarda Llorente (@bernardallorent) October 25, 2023

La periodista, tras permanecer tres semanas internada en terapia intensiva luego de haber sufrido un accidente doméstico que le había dejado la mitad de su cuerpo quemado.Moyanoen el Instituto del Quemado y la madrugada de este miércoles murió producto de una infección hospitalaria, confirmaron a Télam familiares y allegados.De 54 años y con una hija, Moyano eraTrabajó en lasLa Maga, El Planeta Urbano y Tres puntos, escribió para losPágina 12, Clarín, El Cronista y Tiempo Argentino y formó parte -como conductora o columnista- de distintos ciclos de la televisión, desde elhasta el recordado programa de debate políticoEn, otra de sus pasiones, condujo y participó en programas de distintas emisoras, entre ellas Radio Nacional, Radio 10, Radio Del Plata, Radio América, FM La Patriada y AM530.También fuede la Carrera de Comunicación de la UBA, donde la conocieron muchos profesionales del periodismo que se formaron en la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios.Además, colaboró en los últimos años con la agencia pública de noticias Télam, donde realizaba un podcast semanal titulado con una canción del rock nacional de los '80 (""), del que se publicaron ocho capítulos en 2022 y seis en 2023. Además, escribió varias columnas de opinión.Moyano estudiaba y estaba siempre actualizada sobre las innovaciones en las prácticas y formatos periodísticos: entre sus últimos proyectos había varios podcast, como, en Radio 10, y el ciclo, más personal.En 2019, publicó su libro(editorial Planeta), en el que analizaba los cruces entre redes sociales y política a partir de una investigación sobre lo que ella misma había definido como "la industria del odio".Hace tres semanas,, lo que derivó en una internación de varias semanas en el Instituto del Quemado de la Ciudad de Buenos Aires.Referentes del ámbito político, periodístico, sindical y organismos de derechos humanos se expresaron en redes sociales lamentando su pérdida, evocando algún momento o cualidad de Moyano y expresando sus respetos a sus seres queridos."La partida temprana de Mariana Moyano me ha llenado de tristeza. Almorzamos no hace mucho tiempo, cuando nada hacía prever este penoso final, y pude conocer su crítica aguda sobre el presente que vivimos. Ha sido una gran periodista y docente", expresó el presidentedesde su cuenta de X.Y destacó: "Siempre valoré su inteligencia y honestidad intelectual. Enseñó comunicación y nos advirtió, en sus investigaciones, del riesgo de la manipulación de datos y las fake news en redes sociales. Acompaño a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor que también enfrento".El candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP),, publicó en la misma red social "lamento profundamente el fallecimiento de Mariana Moyano, compañera valiosa y comprometida", y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.El ministro del Interior,, también hizo llegar su "más sentido pésame a su familia y amigos" y describió a Moyano como "una periodista comprometida con los valores y el debate democrático, con la construcción de Memoria, Verdad y Justicia"."Sin palabras. La tristeza es infinita. Seguiremos escuchándote pero ya el mundo no es igual. Hasta siempre Mariana Moyano", comunicó desde su cuenta de X la portavoz de la Presidencia,La presidenta de la Cámara de Diputados,, expresó su "profunda tristeza por la pronta partida de Mariana Moyano" a quien definió como "una mujer brillante y comprometida" de quien "nos queda su voz, su palabra y su sonrisa".El ministro de Obras Públicas,, la recordó como una "gran periodista y docente; inteligente, profunda, sensible y divertida" y expresó que "siempre la seguimos en sus charlas y debates, vamos a extrañar su lucidez".El titular de Ciencia, Tecnología e Innovación,, expresó "profundo dolor y tristeza de la querida compañera, docente y gran periodista".Desde larecordaron la última vez que habló en la Plaza de Mayo en octubre de 2019 y convocó a "militar con alegría" por "la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación" y resaltaron que Moyano "siempre estuvo cerca" y "así seguirá".Desde la organizacióntambién la despidieron desde las redes con una foto en la que la periodista sostenía un cartel con la consigna "Juicio y castigo", al tiempo que recordaron "la alegría y la rebeldía" que la caracterizaron y sostuvieron que los "encontró la lucha, el compañerismo y la resistencia. La vida".La periodista, presidenta de Télam, recordó a Moyano como "una colega talentosa y comprometida con todo lo que hacía", como también "una compañera de ruta entrañable", y la describió como una mujer "inquieta, curiosa, vital, reflexiva y de una calidez única".Los trabajadores delcompartieron el "inmenso dolor" por la muerte y destacaron la "generosidad" de Moyano por su permanente apoyo "con sus textos y compromiso personal".El Sindicato de Prensa de Buenos Aires () transmitió también la "tristeza" del gremio por el fallecimiento y recordó el desempeño de la periodista en diversos medios como Radio Nacional y Tiempo Argentino.En 2009, Moyano había participado activamente de las discusiones que precedieron a la sanción de la, que incluyeron la realización de foros de participación ciudadana en distintos puntos del país como también debates en espacios de carácter institucional.