El hijo de Salinger anunció que trabaja en la edición de un texto inédito del escritor

Matt Salinger está encargado junto con la viuda de su padre de la gestión de su legado literario / Foto: Europa Press.

Matt contó que su padre se retiró de la vida literaria buscando el retiro más allá de la fama: le gustaba el silencio y quería dedicarse a la familia.

"Una vergüenza", calificó Matt al trabajo de la dupla Salerno y Shields.

A 70 años de su publicación original, sale por estos días en español una reedición actualizada de Nueve cuentos, el primer libro escrito por el huidizo narrador estadounidense J.D. Salinger, cuya edición estuvo supervisada por su hijo Matt, quien de gira por España para acompañar el lanzamiento adelantó que avanza en la edición de un texto inédito de su padre, y que según sus estimaciones podría llegar a las editoriales en un plazo máximo de dos años.Actor y productor estadounidense,. Ese cometido lo llevó esta semana a Madrid para presentar una edición conmemorativa que realizó la editorial Alianza a 70 años de la aparición de Nueve cuentos (1953), el primer volumen de relatos del escritor.El hijo de Salinger mantuvo este miércoles un encuentro con la prensa donde contó que, incluso con las "verrugas", las imperfecciones y anotaciones al margen.El mítico autor de El guardián entre el centeno murió en 2010 con esaspública, al menos eso promete su hijo, quien sostuvo que avanza en el trabajo de transcripción de ese material. "Espero que esté listo antes de que yo muera", bromeó. El albacea detalló también queAunque su obra publicada es escueta -está integrada por El guardián entre el centeno, Nueve cuentos, Franny y Zooey y Levantad, carpinteros, la vida del tejado y Seymour, una introducción- se sabe que. Solo cuando los documentalistas-una biografía no autorizada en formato libro y un documental- se supo que existía un material del que su viuda Colleen O’Neill y su hijo Matt serían albaceas. No así su otra hija,, un duro retrato editorial donde dibujaba a su padre como un iluminado egoísta entregado a su trabajo."Una vergüenza -calificó Matt al trabajo de la dupla Salerno y Shields, según recoge el diario El País-.Ya conocemos todos a Harvey Weinstein", dijo en alusión al conocido productor de cine recientemente condenado por varios casos de abuso sexual . Los autores del trabajo, agregó, no hablaron con las dos únicas personas que conocen la obra inédita del autor, que son él mismo y su viuda. "Y con quien hablaron les dio una información incorrecta y se dedicaron a publicarla".Con su exposición tan esquiva,, la del escritor que decidió renunciar a la publicación, a la fama, a las entrevistas y a las apariciones públicas, y recluirse el resto de su vida. En rueda de prensa,Sin embargo, nunca hubo silencio con él, testigo privilegiado de sus rituales de escritura.Según Matt,, ya que "siempre seguía en la línea de búsqueda de valores del arte, la belleza, la amabilidad, con un sentido del humor particular, aunque advirtió queTambién recordó cómo influyó en su escrituray cómo le hizo valorar aún más lo que ya antes ponía en valor, la belleza y el amor y lo efímero de la naturaleza.Matt se refirió también aen el momento del crimen: dijo que no podía sentirse culpable por lo que haga un "pirado".