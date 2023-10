Bullrich respaldó a Milei y Juntos por el Cambio avanza hacia una ruptura total

Bullrich y Petri expresaron su apoyo a Milei de cara al balotaje: "No podemos ser neutrales" VER VIDEO

La Libertad Avanza celebró el apoyo El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, logró el aval público de la titular del PRO y expostulante a la jefatura de Estado de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de cara al balotaje del 19 de noviembre, tras un encuentro reservado que mantuvieron anoche, mientras dirigentes del espacio libertario calificaron el apoyo como un “gesto histórico, indispensable para la reconstrucción y cambio profundo” del país.



Tras el anuncio de Bullrich en una conferencia de prensa, Milei publicó una imagen a través de su cuenta en la plataforma X, dónde se puede observar a un león y un pato abrazados, en referencia a cómo se los denomina a ambos.



De inmediato, varios dirigentes y referentes libertarios expresaron a través de las redes sociales el agradecimiento al apoyo de Bullrich.



"Ser neutral en tiempos de tormenta es de cobarde y egoísta. La política que no ve más allá de sus propios intereses va llegando a su fin. Gracias Patricia Bullrich y Luis Petri por seguir representado a tantos argentinos y defendiendo a la República!", publicó en su cuenta de X la excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Piparo, que salió tercera en los comicios del domingo.



Por su parte, la diputada electa por CABA Diana Mondino lo calificó como un "gesto de grandeza" que "es histórico y no será olvidado".



"Su liderazgo será indispensable para la reconstrucción y cambio profundo que requiere nuestro país", concluyó Mondino a través de su cuenta personal de X.



La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio,, brindó este miércoles su, rumbo al balotaje del próximo 19 de noviembre, al explicar que tiene "la obligación de no ser neutral ante el peligro de continuidad del kirchnerismo", en una decisión que abre interrogantes sobre la continuidad de la coalición opositora.Esta postura, que Bullrich anunció con el respaldo de Mauricio Macri,El anuncio de Bullrich fue realizado en sus oficinas frente a Plaza de Mayo, donde estuvo acompañada por quien fuera su compañero de fórmula en los comicios del domingo pasado, el diputado mendocino de la UCR Luis Petri "No venimos en representación de nuestros partidos sino en la representación de haber tenido el apoyo hacia nuestra fórmula de 6,2 millones de argentinos que nos acompañaron", aclaró Bullrich sobre el respaldo obtenido en los comicios generales del 22 de octubre, donde la fórmula opositora alcanzó el 23,85% de los sufragios, en el tercer lugar de las preferencias del electorado.El anuncio de quien fuera la candidata presidencial de Juntos por el Cambio se gestó en unAl respecto, Bullrich reconoció la reunión, aunque evitó confirmar si en ella estuvo el expresidente, y, y que en el futuro desistirá de la causa judicial que le inició luego de que Milei la calificara de "montonera tirabombas" "Yo anoche tuve un encuentro con Javier Milei donde tuvimos una charla respecto de lo que habían sido estas declaraciones, y en un ámbito privado nos perdonamos mutuamente; hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos", indicó la exministra de Seguridad en su comparecencia ante la prensa., parafraseó.En su mensaje ante la prensa, Bullrich dijo que "hace 20 años, Cristina (Kirchner), Alberto (Fernández), (Sergio) Massa y muchos más" y agregó: "No se puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Massa porque esto implicaría una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto".Al justificar su aval a Milei, Bullrich sostuvo asimismo que un Gobierno de Massa "significaría un Estado en contra de la gente, que seguirá siendo una guarida de ñoquis, con privilegios para mafiosos y gerentes de la pobreza" y consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "seguirá poniendo jueces e intentará tener una Corte a su medida".Bullrich aclaró que la charla que mantuvo con Milei no implica un acuerdo para gobernar juntos., afirmó y explicó que "no hay ni un pacto ni un acuerdo de co-gobierno, sino una posición estratégica de lo que creemos correcto para la Argentina".Sobre si Juntos por el Cambio se partirá, Bullrich consideró que "con esta posición estamos permitiendo que Juntos por el Cambio no quede presa de una nueva transversalidad", al referirse a los acuerdos entre el kirchnerismo y la oposición que llevaron a la composición de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos.A continuación,, con un capitalismo con privilegios de unos pocos que condenan a la mayoría al fracaso".Indicó asimismo que "con Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos; sin embargo, nos encontramos frente al dilema de cambio o continuidad mafiosa".Ante una consulta durante la conferencia de prensa posterior a su exposición, Bullrich dijo que"El radicalismo tiene todo el derecho de tener libertad de acción, también el PRO", afirmó, y sostuvo que "hay distintas opiniones y no creo que esto signifique la ruptura del diálogo interno, sino todo lo contrario, un fortalecimiento respecto del futuro de Juntos por el Cambio".En la conferencia estuvieron presentes acompañando a Bullrich y Petri, el dirigente del PRO y exsenador; el exdiputado; la exlegisladora y diputada; la actual legisladora de Vamos Juntos; y el dirigente de JxC, entre otros.En las antípodas de esta idea, minutos antes de la comparecencia de Bullrich, brindó una entrevista a la señal televisiva de La Nación la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien dijo que Juntos está "roto", y culpó por esta situación al expresidente Mauricio Macri. Carrió dijo que, en su momento, tras una reunión con Macri, se juntó con sus allegados y les adelantó: "Macri va a desgastar a Horacio, entregar a Patricia y se irá con Milei".Sobre el expresidente agregó que"El que rompe es él", agregó Carrió sobre la responsabilidad de Macri en la actual situación de la coalición y dijo que el anuncio de hoy de Bullrich implica "un error histórico" de la exministra de Seguridad.