Sanz advirtió sobre la posible ruptura de JxC si el PRO decide apoyar a Javier Milei para el balotaje

Casella: "Si la realidad política demuestra que Milei puede ganar, voto a Massa sin dudar"

El histórico dirigente radical Juan Manuel Casella afirmó que el candidato presidencial Javier Milei es "invotable" para el radicalismo y coincidió en que peligra la unidad de Juntos por el Cambio (JxC) si el PRO apoya explícitamente al diputado libertario, de cara al balotaje del 19 de noviembre.



"No suelo coincidir con Ernesto Sanz, pero tiene razón", contestó Casella al ser consultado en la radio AM 750 de declaraciones previas de uno de los fundadores de Cambiemos.



“Si las partes empiezan a decidir cosas diferentes, es obvio que se rompe; las coaliciones viven los que sus miembros quieren, no viven eternamente”, dijo Sanz en declaraciones a la radio FM Urbana Play.



Por su parte, Casella indicó: "Si tuviera que decidir entre Massa y Milei en una situación de normalidad, no votaría porque tengo diferencias con ambos. Pero si la realidad política me demuestra que Milei puede ganar, lo voto a Massa sin dudarlo".



El exministro de Trabajo de Raúl Alfonsín, consideró que el radicalismo no puede apoyar a Milei "por la calidad de sus propuestas" y por el "tono en que se refirió a los radicales calificándolos de traidores y basuras" donde llegó a tildar a Hipólito Yrigoyen del "primer populista".



"El radicalismo tiene que pronunciarse. Estamos frente a un balotaje y el radicalismo debe manifestar claramente que uno de los dos candidatos es invotable", aseguró y coincidió con el dirigente radical Ernesto Sanz que anticipó una ruptura de JxC si el PRO apoya explícitamente a Milei.



"A los radicales se nos vuelve imposible un apoyo a Milei. Hoy el Comité Nacional del partido debería declararlo formalmente diciendo que no apoya en ningún caso a Milei como candidato presidencial", insistió.



Luego de que el PRO suspendiera por segunda día consecutivo su reunión para definir postura de cara al balotaje, Casella sostuvo que el partido "no debe estar llegando a un acuerdo".



"Por lo que leo en los diarios, ya ha habido conversaciones entre Bullrich y (el expresidente, Mauricio) Macri para apoyar a Milei, pero es inconsulto, unilateral y no fue discutido", apuntó.



En tanto, recordó que Bullrich fue calificada por Milei como "una montonera que tiraba bombas en jardines de infantes" hace menos de un mes y sostuvo que fue "una acusación desalmada y falsa".



"No se puede volver de eso. Me llama la atención que Bullrich este dispuesta a canjear eso por un ministerio sea cual fuere el ministerio", remarcó.