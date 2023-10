Erdogan sostuvo que Hamas no es terrorista y canceló su viaje a Israel

Presidente turco Erdogan dice que Hamas no es terrorista y cancela su viaje a Israel VER VIDEO

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo hoy que Hamasy que canceló un viaje a Israel debido a sus bombardeos en la Franja de Gaza en respuesta a los ataques del movimiento islamista palestino.Israel le respondió rápidamente que el mundo ya había visto los horrores causados por Hamas en sus recientes ataques en Israel y que las declaraciones de Erdogan no podrían cambiar eso."Hamas no es una organización terrorista, sino", dijo Erdogan, quien agregó que un viaje previsto a Israel en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales "fue cancelado".por Israel y la forma que actúa como una organización, más que como un Estado", destacó Erdogan.Más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas por milicianos de Hamas en sus ataques a Israel del 7 de octubre pasado, y unas 220 fueron tomadas de rehenes y llevadas a la Franja de Gaza.Israel respondió con un bloqueo total del enclave palestino y con fuertes bombardeos que dejaron más de 6.500 muertos."La tentativa del presidente turco de defender a una organización terrorista y sus propósitos provocadores no modificarán los horrores que todo el mundo observó", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.El presidente turco dijo que casi, informó la agencia de noticias Europa Press."Estos datos demuestran que el objetivo era una brutalidad premeditada para cometer crímenes contra la humanidad", agregó."Los ataques contra Gaza indican asesinato y enfermedad mental entre los que los llevan a cabo y los que los apoyan", sostuvo."Invito a todos los países con razón y conciencia que presionen al Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que el Estado de Israel vuelva a la cordura", prosiguió.Erdogany la entrega de ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza.Las autoridades de la franja, controlada por Hamas, informaron hasta ahora de la muerte de cerca deAdemás, la Autoridad Palestina ha denunciado más de unIsrael, por su parte, dice que los ataques de Hamas del 7 de octubre dejaron más de 1.400 muertos, la mayoría de ellos civiles.Hamas, que antes de sus ataques en Israel de este mes había cometido decenas de atentados suicidas, dice que con sus violentas acciones ejerce su legítimo derecho, tutelado por la ley internacional, a resistir la ocupación israelí de territorios palestinos.Para numerosos países, sin embargo, es una organización "terrorista" que busca la destrucción de Israel.