Con un "mercadazo" en Plaza de Mayo, lanzaron el espacio "Federación por la Soberanía"

Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Nacho Sánchez.

y otros productos alimenticios a precios populares, organizaciones sociales, políticas y de la economía popular lanzaron este mediodía un nuevo espacio multisectorial denominado "Federación por la Soberanía" (FPSA).El encuentro -que se desarrolla desde las 10 en Plaza de Mayo donde se montaron más de 20 gazebos- busca "visibilizar la problemática de los pequeños productores pobres, la tenencia de la tierra, la soberanía alimentaria y la vivienda", entre otras cuestiones, informaron a Télam voceros de la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano (ECAS).A precios populares, en los puestos se ofrece el kilo de manzanas y naranjas a 300 pesos, lechuga y acelga a 150 pesos, como así también otros productos como quesos, miel, diversos chacinados y flores.Además de la comercialización de alimentos a precios populares y del lanzamiento de la denominada "Federación por la Soberanía" (FPS), no se descarta que los dirigentes del sector hagan público en el transcurso de la tarde un pronunciamiento conjunto sobre la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 19 de noviembre, que será disputada entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).En declaraciones a Télam,, presidenta de ECAS, explicó los objetivos de la manifestación:, integrada por cooperativas de todo el país, productores de alimentos, de frutas y verduras"."Decimos que hay otra comercialización y otra economía que es posible, porque es aquella economía que nos contemple a todos y a todas. Decimos que debe haber otra economía porque el precio que se le paga al trabajador rural, al productor, es muy bajo y en Buenos Aires la comida es muy cara. Porque la gente que produce los alimentos alquila la tierra, no tenemos acceso a la tierra y eso implica que las personas que producen alimentos viven en condiciones pésimas, en distintas partes del país", agregó.Para"Tiene que haber una regulación, un techo, un tope en los precios de los alimentos, no puede salir 1.200 pesos el kg de lechuga en la Capital Federal, lo mismo con el tomate o la papa, mientras que al productor le pagan miserias", sostuvo.Consultada sobre cuál es el reclamo que hacen a las autoridades del sector, la dirigente de ECAS, enumeró: "Esta movilización es para visibilizar nuestra problemática, para que se vea el trabajo de los productores del interior pobre, que somos parte de la economía popular, que generamos trabajo y alimentos sanos, que cuidamos la tierra. Queremos que haya políticas activas para nuestros sectores, para producir más y para mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores del campo".Por su parte,, coordinador de la ECAS, explicó a Télam los motivos para la creación de la Federación por la Soberanía (FPLS):"Esperamos de esta forma -añadió- que nuestro espacio pueda articular propuestas superadoras a los problemas que tenemos hoy; buscamos también construir una fuerza para crear un proyecto nacional productivo, en defensa de los trabajadores y del medio ambiente".Finalmente, Della Villa pidió al Gobierno que "permita implementar políticas activas en defensa de la tierra, porque si no tenemos tierra, nunca le vamos a bajar el precio a los alimentos; trabajo, porque necesitamos seguir sacando a nuestros compañeros y compañeras de la pobreza de las ciudades; y soberanía, porque si no discutimos seriamente un modelo alimentario interno, argentino, vamos a seguir exportando commodities, pero millones se van a seguir muriendo de hambre, en una Argentina hecha de pan".