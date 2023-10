Atlético Tucumán le ganó a Talleres de Córdoba

Foto: Diego Araoz

Atlético Tucumán venció este miércoles como local a Talleres de Córdoba por 1 a 0, en la continuidad de la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional, donde el "Decano" quedó a un punto de clasificar a la fase final en la Zona A.El único gol lo convirtió el delantero Marcelo Estigarribia, a los 6 minutos del primer período, aunque el conjunto dirigido por el DT Javier Gandolfi tuvo numerosas ocasiones para igualar, pero no fue certero en la definición.El partido fue de ida y vuelta desde el inicio, con la primera jugada clara a favor de la visita cuando apenas corrían 3 minutos. El mediocampista Valentín Depietri ejecutó una precisa chilena que tapó el arquero Tomás Marchiori.Pero el local golpeó rápido, mediante una contra con cuatro jugadores que aprovecharon los espacios brindados por los cordobeses durante toda la etapa inicial.A los 6 minutos, Estigarribia recibió una habilitación del volante Adrián Sánchez dentro del área y definió con sutileza sobre el arquero Guido Herrera.La ventaja para el "Decano" no detuvo la actitud ofensiva de ningún equipo, ya que los dirigidos por Gandolfi fueron a buscar la igualdad, pero el local no se replegó y encontró oportunidades para ampliar la ventaja.Así llegó una buena jugada del atacante Mateo Coronel, quien retuvo la pelota en el área y tocó atrás para que el volante Joaquín Pereyra remate al palo derecho de Herrera.La ‘T’ respondió unos minutos después, con una contra del atacante chileno Bruno Barticciotto, quien corrió 30 metros, ejecutó una pared con Depietri y sacó un tiro apenas desviado.A los 22 minutos, la visita tuvo de nuevo la igualdad, gracias a un tiro libre de Nahuel Bustos que dio en el travesaño.A su vez, el equipo dirigido por la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez pudo ampliar una vez más con otra definición de Estigarribia, esta vez contenida por Herrera en dos tiempos.Con buen desempeño de sus atacantes, en especial de Renzo Tesuri, Estigarribia y Coronel, Atlético Tucumán se fue al entretiempo con la ventaja mínima en una etapa inicial dinámica y pareja.Gandolfi decidió el ingreso del delantero Tomás Molina en lugar del volante Matías Gómez para el complemento, buscando una postura más ofensiva.Sin embargo, la primera clara fue para el local, que pudo ampliar la diferencia apenas a los 2 minutos, cuando Coronel picó superando la marca de Mantilla y definió desviado por arriba de Herrera.A los 14m., Estigarribia chocó con el volante Rodrigo Villagra y quedó tendido en el césped, lo que motivó la reacción de los cordobeses, quienes interpretaron que hacía tiempo, y, tras un tumulto, el árbitro Arasa decidió expulsar al DT visitante.Los siguientes minutos tuvieron a un Talleres protagonista, buscando la igualdad con ímpetu y juego asociado, situación que pudo ocurrir mediante un córner que el zaguero Juan Rodríguez estuvo cerca de conectar.Los cordobeses chocaron contra un "Decano" más replegado y, sobre todo, con una firme actuación de Marchiori.Por su parte, los de Gómez-Orsi respondieron con un contraataque que definió Ramiro Carrera, pero tapó muy bien Herrera.En el último cuarto de hora, Atlético Tucumán recuperó la posesión, con un Talleres ya diezmado por el esfuerzo realizado durante todo el segundo tiempo.Aun así, la visita tuvo el empate mediante un centro del lateral Gastón Benavidez que cabeceó Mantilla y se fue rozando el palo derecho de Marchiori.A falta de 5 minutos más el descuento, la dupla técnica envió a la cancha al defensor Hernán De La Fuente para conformar una línea de cinco defensores y terminar de abroquelarse en el fondo.Por su parte, en la visita ingresó el volante paraguayo Matías Galarza, quien tuvo la última oportunidad para igualar con un remate de zurda dentro del área, que se fue apenas arriba.En la próxima jornada, el "Decano" visitará a Colón de Santa Fe, mientras que Talleres, todavía cómodo escolta de River Plate en tabla anual, pero más relegado en la clasificación a la fase final, recibirá a Banfield.