El análisis de un diputado de LLA: Milei perdió por los "errores que se cometieron"

Albergo Benegas Lynch, de la Libertad Avanza, llamó a romper relaciones con el Vaticano / Foto: Cris Sille

El diputado electo por Santa Fe Nicolás Mayoraz, de la Libertad Avanza (LLA), consideró este lunes que Javier Milei perdió las elecciones generales ante Sergio Massa por "errores que se cometieron", entre los que mencionó el discurso de Alberto Benegas Lynch en el cierre de campaña, y por lo que denominó "campaña del miedo" del oficialismo acerca de "todo lo que se iba a perder" con un eventual triunfo del libertario.El legislador electo dijo que las elecciones del domingo implicaron "una sorpresa" porque en el espacio, por lo que evaluó que "hay que repensar algunas cosas, analizar los errores que se cometieron".Al ser consultado por esos errores, en diálogo con radio Universidad de Santa Fe, Mayoraz mencionó a Benegas Lynch, quien en su discurso en el cierre de campaña llamó a romper relaciones con el Vaticano, entre otros conceptos."Un error fue el cierre de campaña, un Alberto Benegas Lynch hablando a título personal en un cierre de campaña. Esas cosas no pueden ocurrir. Una persona puede tener sus ideas, pero en un cierre de campaña no hay que hablar de las propias, sino de las ideas de un proyecto político", criticó.En esa línea, añadió que "entonces, creo que hizo ruido dentro del posible electorado, el electorado independiente, que era el que uno necesitaba en ese momento buscar".Luego, Mayoraz consideró quey recordó que "en las últimas semanas se habló de todo lo que se iba a perder o todo lo que significaba un eventual triunfo de Javier Milei, así que tenemos que trabajar en esa clarificación, lo que tiene que ver con la educación pública, con la salud pública, con las jubilaciones".Para Mayoraz, hubo "un montón de temas en los que el oficialismo se encargó de llevar mentiras a la gente, de ponerle miedo".De cara al balotaje, Mayoraz dijo que "hay que comenzar a trabajar para convencer al votante de Patricia Bullrich, al votante de (Juan) Schiaretti, al que votó en blanco".Consultado sobre dichos de Milei denostando la figura del expresidente Raúl Alfonsín, lo que dificulta un acuerdo con la UCR, Mayoraz dijo que "hay que distinguir un sector del radicalismo que abraza las ideas de la socialdemocracia, que el domingo ya se expidió en su voto a favor de Sergio Massa", pues "si no, no se explica la performance electoral de Patricia Bullrich".En el orden provincial, dijo que "hay que empezar las conversaciones" con el sector del radicalismo de Santa Fe que está en Juntos por el Cambio para llegar a un "acuerdo político".Además, dijo que, que "venía "siendo la sorpresa, el espacio que irrumpe, acostumbrados siempre a ser menospreciados y ninguneados, y de golpe aparecer en la posición en la que aparece en las PASO".