Para Bregman, "Massa no puede ser igual a Milei"

"Cómo voy a decir que son lo mismo. Nadie es igual a nadie y Sergio Massa no puede ser igual a Milei", afirmó Bregman.

La diputada nacional y excandidata presidencial delconsideró este lunes que, una definición que si bien no confirma la postura que su espacio llevará el 19 de noviembre al balotaje, sella el debate interno que comienza puertas adentro en lo que definió será "una etapa nueva"."Como voy a decir que son lo mismo.", afirmó Bregman en declaraciones a Radio 10 al referirse a los postulantes de Unión por la Patria (UxP) y La Libertad Avanza (LLA) tras los resultados obtenidos en los comicios de este domingo de cara al balotaje.La diputada anticipó quede toda la alianza en lo que definió como "una nueva etapa" que comienza con la ampliación de la representación en Diputados, a cinco diputados nacionales.El debate interno no se hizo esperar y, en respuesta, el dirigente del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano escribió en su cuenta de la red X (exTwitter) que decir que Milei y Massa no son lo mismo "confunde más que lo que explica"."Por definición, nadie es igual a otro. La cuestión es si alguno representa un interés progresivo para los trabajadores: ahí empieza el debate que debemos dar", escribió Solano anticipando las distintas posturas dentro de la alianza que integra el PTS, el PO, la IS y el MST.Durante la entrevista,y sostuvo que se trata de "una estrategia" electoral del ministro de Economía."Nadie puede pensar que podemos integrar un gobierno que siga recaudando para el FMI y mucho menos con (el gobernador de Jujuy) Gerardo Morales. Tengo valores y principios y no los voy a cambiar", subrayó.Bregman añadió queya que existía la idea de que Milei "podía ganar en primera vuelta" en una elección donde "primó cómo frenar el tren fantasma que es la lista de Milei y quienes lo acompañan"."Comienza una etapa nueva. Para la izquierda es muy importante haber ampliado su bancada a Diputados.porque ingresó Christian Castillo, que es un gran militante y profesor universitario, y una legisladora por la Ciudad de Buenos Aires (Celeste Fierro)", afirmó Bregman en declaraciones a Radio 10.Según resultados provisorios, el FIT-U logró un 2,7 por ciento de votos a nivel nacional -frente al 2,61 alcanzado en las PASO- y de acuerdo a los alcanzados en territorio bonaerense Christian Castillo se sumaría a Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Plá en la Cámara de Diputados.Finalmente, sostuvo que "la izquierda tiene que defender los derechos de los trabajadores, enfrentar el ajuste y al FMI" y recordó que aunque Milei "iba desde el negacionismo de la dictadura a la venta de órganos" no hay que "perder de vista que hoy un jubilado sigue cobrando 124 mil pesos"."Gane quien gane, la bota del FMI está en nuestro país y vamos a estar en la calle enfrentando el ajuste. Se abrió un desafío muy importante más allá de que no estemos en la carrera", concluyó.