"Ahora vamos a trabajar para que Massa sea presidente"

Foto: Victoria Gesualdi

🇦🇷 CONTUNDENTE TRIUNFO EN LAS URNAS



🤜🏼🤛🏽 Una vez más, agradezco al pueblo de Ensenada por este contundente apoyo en las urnas: logramos el 63% de los votos, sacándole a la segunda fuerza más del 40% 🗳️ La ciudad eligió seguir creciendo 👷🏽



🫱🏼‍🫲🏽Asimismo, fuimos una de las ciudades… pic.twitter.com/7TBqXOiVLd — Mario Secco (@MarioSeccoOK) October 23, 2023

"Cuanto más lo conoce la gente a Milei, más nos reconocen que es una personalidad desquiciada" Gabriel Katopodis

Elección histórica

¡Gracias a los vecinos y vecinas de La Matanza por acompañarnos una vez más y depositar su confianza en nuestro proyecto de gestión! 🇦🇷✌🏻 pic.twitter.com/PwUX8l2hJt — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) October 23, 2023

Campaña correcta

"Ha llevado adelante una campaña muy correcta transmitiendo ideas, valores, acciones concretas y medidas de gobierno, demostrando que la Argentina todavía sigue pensando en los argentinos" Oscar Parrilli

Como venimos diciendo desde siempre, lxs trabajadorxs no nos confundimos. No votamos en contra de nuestros derechos.



Ahora a seguir militando y trabajando para consagrar a @SergioMassa como el próximo presidente de la Nación.



La #CGT va a contribuir al gobierno de unidad… — Héctor Daer (@hectordaer) October 23, 2023

Dirigentes del oficialismo y funcionarios destacaron el triunfo del candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.El ministro de Obras Públicas,, remarcó que los "votos no tienen dueño" e instó a los militantes de Unión por la Patria (UxP) a "ir uno a uno para convencer" a los ciudadanos y ciudadanas de que"La elección que viene se gana si, desde el primer momento, estamos donde está la gente. En la estación de José León Suárez con @fmoreiraok y @nancycappelloni les decimos que los votos no tienen dueño, es uno a uno para convencer a los que faltan de que @SergioMassa es el mejor candidato", publicó Katopodis en sus redes.El ministro acompañó el posteo con fotos de una recorrida por una formación del tren Mitre, en la estación de José León Suárez, en el partido bonaerense de San Martín.Lo acompañaron el intendente Fernando Moreira (UxP), de ese distrito, del que Katopodis fue intendente, y Cappelloni, secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva de ese municipio.Katopodis subrayó que los "argentinos y argentinas merecen que seamos serios, que hablemos con propuestas y que marquemos con mucha claridad las posibilidades que tiene la Argentina" y cerró con el lema "#MassaPresidente - #MileiNo"."La gente va a hacer las cuentas, como las hizo ayer, y va a preguntarse cuál es el gobierno con gente seria que puede gobernar, quién nos garantiza que las cosas importantes que tenemos como país no se pierdan y no se rompan", amplió el Ministro durante una entrevista radial con FM La Patriada.Al ser consultado por los resultados obtenidos por UxP, Katopodis refirió estar "muy contento" ya que "se cumplió el objetivo de entrar al balotaje" pero "con la prudencia que corresponde sabiendo que todavía nos queda un tranco largo, importante y difícil"."Hoy pudimos tomar nota y reafirmar que nuestro pueblo no se deja engañar ni llevar por luces de colores. Las conversaciones de la gente se van corriendo hacia el lugar de decidir un gobierno, pensar quién está en condiciones con seriedad y responsabilidad de resolver los problemas de Argentina", aseguró.El titular de la cartera de Obras Públicas insistió en que "la tarea es trabajar desde hoy mismo para hablar con los vecinos que hay que convencer" en tanto, consideró, "los votos no están en ninguna encuesta", sino "en la calle, en los problemas de todos los días"."Lo que está claro es que vamos a ser firmes en los valores que se están poniendo en discusión en esta elección: desde nuestro lado es el orden, desde el otro es el caos, un salto al vacío", definió Katopodis.Sobre el candidato de La Libertad Avanza (LLA), el ministro alertó que "cada día vino con algo nuevo, como la venta de YPF y Vaca Muerta, la privatización de los trenes, la venta de órganos, el reparto de armas en supermercados" y que "no sabemos con qué va a venir Javier Milei" ahora de cara al balotaje."Cuanto más lo conoce la gente a Milei, más nos reconocen que es una personalidad desquiciada", aseveró.En contraposición, Katopodis afirmó que Massa "lo que dice lo va a hacer" y remarcó que, "los que quieren timbear con el esfuerzo de los argentinos, no tienen lugar ni cabida".Además, puso el acento en la "vocación de diálogo" del espacio "más allá de una elección y un balotaje"."Yo", puntualizó al respecto.Y destacó el "laburo de Sergio (Massa), el liderazgo para reactivar un peronismo que estaba un poco dormido, para correrlo del llanto y de las excusas y ponerlo con la responsabilidad de pensar dónde tiene que estar y qué rumbo tiene que recorrer el país en los próximos cuatro años".Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco (Unión por la Patria), quien obtuvo su reelección con el 62.94% de los votos, dijo quede cara al ballotage del próximo 19 de noviembre, al tiempo que ponderó la reelección del gobernador Axel Kicillof al considerar que los bonaerenses "reconocieron que puso de pie a las escuelas y los hospitales".Con el 98% de las mesas escrutadas, Secco sacó el 62.94% de los votos por sobre el resto de la oposición representada por Federico Bojanovich, de La Libertad Avanza, que obtuvo un 17.33% y Leandro Rojas, Juntos por el Cambio, con un 16.06%.En declaraciones a Radio 10, Secco dijo que "ahora vamos a trabajar encolumnados para que Massa sea el Presidente de todos los argentinos, y a trabajar con otras provincias, vamos a jugar muy fuerte para que Massa sea electo"."Es muy difícil que a un intendente que va por sexta vez lo elijan en forma contundente en una ciudad y terminar siendo uno de los intendentes más votados en la provincia de Buenos Aires, la verdad es que estamos agradecidos", agregó.Para Secco, "hablaron todos los barrios de Ensenada, ganamos en todas las urnas con este apoyo contundente"."Para mi es un orgullo, un agradecimiento grande de la gente quiere que sigamos creciendo a pasos agigantados como lo venimos haciendo, la vara está alta y estamos para eso", mencionó.En ese tono, dijo que "el llamado a boleta entera pegó (en los ciudadanos) y le dimos al candidato presidencial Sergio Massa y Axel Kicillof (en la provincia), un triunfo contundente, el mejor triunfo en la provincia de Buenos Aires"."Nosotros teníamos un planteo hace tiempo y lo fuimos llevando a la práctica, dirigentes que fuimos llevando distintos escenarios, y veíamos con claridad los objetivos que nos habíamos puesto con el gobernador, porque, el gran ganador de ayer fue el gobernador de la provincia, no tengo dudas de que, si Massa la da vuelta a nivel nacional es porque la provincia hizo un gran aporte", remarcó.Así, afirmó que Kicillof "hizo mucho merito para ser reelecto en la provincia" y que "los bonaerenses le reconocieron que puso de pie las escuelas y los hospitales, es muy fuerte lo que hizo, y además es un hombre reconocido con humildad"."Para mi Kicillof es uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires y eso ha servido mucho a nivel nacional", agregó.El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, destacó la "elección histórica" alcanzada en el municipio y convocó a los sectores que no votaron por la lista de Unión por la Patria en estas elecciones para que el 19 de noviembre acompañen el proyecto "de una Argentina unida y de pie".“Este fue un día increíble, hemos tenido una elección histórica, gracias a toda la militancia y a la mejor, que es la militancia peronista de La Matanza. Hoy le dieron a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires el triunfo más grande de todo el país”, remarcó Espinoza luego de conocer los resultados electorales y de acuerdo a un comunicado de prensa.El intendente sostuvo que La Matanza "llegó al 55% de los votos peronistas" y logró sacar "más de 30 puntos de diferencia" al candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei., remarcó.En ese sentido, Espinoza convocó a distintas sectores a que en el balotaje que se celebrará el 19 de noviembre acompañen el proyecto "de una Argentina unida y de pie" incluso a "radicales, socialistas y todos los independientes"."Nosotros no vamos por una Argentina donde quieran privatizar la educación; nosotros vamos por una educación gratuita, de calidad y de excelencia para todas y para todos. Vamos por hospitales públicos gratuitos como el Néstor Kirchner, el Hospital Favaloro. No vamos por la salud privatizada, nosotros vamos por una Argentina con salud pública, donde se unen la producción y el trabajo”, apuntó.Finalmente, recordó que "las argentinas y argentinos queremos paz, vivir mejor y no necesitamos a alguien que venga a destruir" y que el pueblo entero de La Matanza reventó las urnas nuevamente de votos peronistas y puso a Axel (Kicillof) como gobernador, a Verónica (Magario) como vicegobernadora y a Sergio Massa en la puerta de la Casa Rosada, a un paso de ser Presidente”, subrayó., completó.El senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, dijo que "un gran derrotado de esta elección es el discurso de odio, de violencia y revanchismo que tenía Cambiemos", en estas elecciones Juntos por el Cambio (JxC), y aseguró que Massa desarrolló una campaña proselitista "muy correcta"."Estamos muy conformes con el resultado de Massa, que ha llevado adelante una campaña muy correcta transmitiendo ideas, valores, acciones concretas y medidas de gobierno, demostrando que la Argentina todavía sigue pensando en los argentinos, en un rol del Estado como garante de los derechos y esto es un dato muy fuerte ante un discurso que valorizaba lo individual y que proponía perder derechos", afirmó en declaraciones a radio Provincia.Respecto del triunfo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue reelecto por un amplio margen de votos, dijo:" Estamos muy conformes con el triunfo de Axel y con la recuperación de grandes municipios como La Plata, Olavarría, Brandsen y Mercedes”.De cara al balotaje, sostuvo que habrá que “hablarles a los argentinos que votaron en blanco y a candidatos de otras fuerzas y plantearles la necesidad de seguir defendiendo la salud pública y la educación pública"."Sergio lo dijo ayer, es necesario un replanteo ante el Fondo Monetario Internacional y tenemos que salir de este cepo que tenemos en la política económica en Argentina para enfrentar a los fondos buitre, a los grupos económicos y a los fondos especulativos que se escondían detrás de la propuesta de Bullrich y ahora lo hacen detrás de Milei”, completó.Agregó que el resultado de esta elección refleja que la estrategia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "fue correcta" cuando planteó "evitar unas PASO y buscar una mejor alternativa para Argentina"."Ella es la expresión más importante de esta generación que milita más allá de los cargos y de tener un puesto legislativo y un cargo. Somos militantes de una causa nacional, popular que reivindica el derecho de los desposeídos, y la estrategia que ella planteó fue correcta, de evitar unas PASO y buscar una mejor alternativa para Argentina”, afirmó.Concluyó que "”.El triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y líder del gremio de Sanidad, Héctor Daer, afirmó que la central obrera "va a contribuir al gobierno de unidad nacional" que conducirá Massa, en caso de resultar electo en el balotaje."Como venimos diciendo desde siempre, lxs trabajadorxs no nos confundimos. No votamos en contra de nuestros derechos", escribió Daer en sus redes al celebrar el resultado.En ese marco, el secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) llamó "a seguir militando y trabajando para consagrar a @SergioMassa como el próximo presidente de la Nación".Finalmente, prometió que "la CGT va a contribuir al gobierno de unidad nacional que va a construir el compañero Sergio Massa".