Demoras en Aeroparque y más de 3.700 pasajeros afectados por un conflicto en Intercargo

Una medida similar en agosto

Dieciséis vuelos fueron cancelados y una decena están demorados, lo que afecta a más de 3.700 pasajeros, debido a una medida gremial llevada adelante por personal de la empresa de servicio de rampas Intercargo, informaron a Télam fuentes aeroportuarias.Desde esta madrugada, los empleados de Intercargo, pertenecientes al gremio de la(APA), realizaban asambleas afectando el normal desarrollo de los servicios.La empresaaseguró a través de un comunicado que la protesta "se efectuó sin aviso previo" por parte de los trabajadores y aclararon que “JetSMART es cliente de Intercargo y no tiene personal propio que tenga que ver con las tareas que realiza el proveedor o que puedan estar dentro del encuadre sindical de APA”.Hasta el momento,No saldrán vuelos de Jetsmart con destinos a Mendoza, Chapelco, Neuquén, Córdoba, de Mendoza a Salta y a Corrientes.En el escrito, JetSmart afirmó que son "circunstancias totalmente ajenas a la empresa" y pidieron a los pasajeros "que sigan y actualicen la información relativa a sus vuelos” en el sitio web de la compañía o de manera telefónica al 11 2206 7799.Una medida similar en el mes de agosto, se extendió por más de 20 horas y provocó momentos de tensión en Aeroparque y Ezeiza, ya que en esa ocasión se suspendieron más de 60 vuelos de JetSMART y LATAM y hubo 12 mil pasajeros damnificados, mientras que también afectó parte de la operatoria de las terminales de Córdoba y Mendoza.La empresa Intercargo realiza los servicios de rampa, tanto en Aeroparque como en Ezeiza, para todas aquellas compañías que no poseen Handling propio, como si lo tienen Aerolíneas Argentinas, American Airlines y Flybondi., ya que la medida se circunscribe a Aeroparque y tiene su origen en el incumplimiento por parte de la empresa de servicios de handling Swissport, de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y no reincorporó a una trabajadora.Las fuentes indicaron que la cartera laboral fiscalizó la situación y constató con inspectores la irregularidad de parte de la compañía.