Tras el triunfo de Massa, Milei convoca a "todos los sectores que quieran sacar al kirchnerismo"

“Nosotros somos el que puede poner el ataúd al kirchnerismo, y por eso abrazo a los que nos pueden ayudar a terminar con esta historia oscura para el país”

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, convocó este lunes aa ponerse del lado del espacio que encabeza de cara al balotaje que disputará el próximo 19 de noviembre con el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio"Todos los que quieran ponerse de nuestro lado para sacar al kirchnerismo son bienvenidos. Hubo mucha campaña sucia, como nunca se hizo en Argentina. Llegamos hasta acá. Ahora es tiempo de barajar y dar de nuevo para empezar una nueva etapa y dar la pelea", señaló Milei a Radio Continental.en las elecciones generales de este domingo al cosechar un 36,68% de los votos, mientras que Milei alcanzó el segundo lugar con el 29,98% y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, sumó 23,83% de las voluntades emitidas.de cara a una segunda vuelta, Milei destacó también la performance de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires con su candidatura como jefe de Gobierno, donde si bien ganó aún espera el escrutinio definitivo que determinará si accede al cargo en primera vuelta; y del exministro de Interior Rogelio Frigerio, quien fue elegido gobernador de Entre Ríos."Tengo una buena relación con Frigerio y También con Jorge Macri (el primo del expresidente Mauricio Macri), que está dando en la ciudad de Buenos Aires la misma pelea que daremos nosotros en las elecciones generales. De acá para adelante, nosotros tenemos todo para crecer. Dos tercios de la población no quiere más que el kirchnerismo gobierne Argentina", remarcó el diputado nacional de LLA.En cuanto a los sondeos electorales que mostraban que podía obtener un triunfo en los comicios de este domingo, Milei prefirió tomar distancia y consideró que las empresas que elaboran encuestas "son también parte de la casta política", y evaluó que los comicios mostraron que Massa alcanzó su techo electoral.''No tengo dudas que soy el candidato más pro mercado, no sólo de ahora, sino de la historia Argentina. Al gobierno nacional lo único que le importa es sostener el poder, y para eso están dispuestos a hacer lo que sea. De acá en más tenemos que crecer para llegar al balotaje", remarcó el candidato.En tanto, en otro reportaje, a radio La Red, el postulante libertario consideró que “ahora arranca otra etapa rumbo al balotaje dondeMilei afirmó que rumbo a la segunda vuelta del 19 de noviembre, La Libertad Avanza está “en carrera” porque “dos tercios de la población no quiere al kirchnerismo, yAl ser consultado sobre sus diferencias con la excandidata de JxC,, a quien incluso llegó a acusar de “terrorista”, cuestión que fue judicializada, afirmó queAl ser consultado sobre la pérdida de votos que experimentó Bullrich entre las primarias y las generales, afirmó queDijo que el expresidente Mauricio Macri lo llamó tras las elecciones para felicitarlo, y subrayó que del mismo modo que él apoyará a Jorge Macri en la Ciudad, Juntos por el Cambio se debería encolumnar detrás de su candidatura nacional.“Jorge (Macri) enfrenta el mismo problema que yo, que es dar batalla al kirchnerismo. ¿Estamos nosotros en condiciones de ganarle al kirchnerismo en la Ciudad?. Como la respuesta es no, apoyemos entonces al que puede ganar”, explicó Milei.En este sentido, agregó queSobre sus diferencias con el radicalismo y con la Coalición Cívica, expresó que estos sectores políticos “están más cerca de Massa y del colectivismo que de las ideas de la libertad”.Por último, insistió en que Florencio Randazzo, quien era el candidato a vicepresidente en la fórmula de Juan Schiaretti, “es un gran valor par sumar en un Gobierno dentro de un Ejecutivo, ha tenido buena gestión y es honesto”.