Massa fue el más votado y llega con casi siete puntos de ventaja al balotaje con Milei

Unión por la Patria (UxP) logró este domingo unaal posicionarse Sergio Massa como el candidato presidencial más votado con el 36,68% de los votos en los comicios nacionales y, de esta forma, el oficialismo consiguió revertir los resultados de las PASO y relegar a un segundo lugar al aspirante a la Casa Rosada de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien obtenía el 29,99%.Con estos porcentajes,-previsto para el 19 de noviembre- entre Massa y Milei, luego de que quedaran fuera de competencia los otros tres postulantes a la Presidencia: Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC); Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País (HxNP) y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).Los números de este domingo modificaron la paridad de tres tercios exhibida en las PASO, pero no alcanzaron para consagrar al nuevo Gobierno porque la ley electoral establece que debe haber 10 puntos de diferencia entre el candidato más votado y el segundo si ninguno de ellos supera el 45% de los sufragios.Escrutado el 98,37% de las mesas, Milei lograba un apoyo en las urnas de 29,99 puntos, casi similar a lo que ya había conseguido en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias de agosto último,, con respecto al 27,7% obtenido en las PASO por su fórmula más la que encabezaba Juan Grabois.Por el contrario, Bullrich retrocedía de un 28,24% de votos al 23,83% de este domingo.Muy lejos en números quedaban Schiaretti, aunque el representante del peronismo cordobés logró duplicar el respaldo que había conseguido en las primarias y sumaba ahora un 6,79% de votos y Bregman, quien casi repitió los resultados de agosto, con el 2,69%.El mapa que mostraron los comicios quedará reconfigurado el 19 de noviembre cuando los votantes de los 24 distritos del país deberán optar en la categoría Presidente y vice entre los dos binomios compuestos por Massa-Agustín Rossi o Milei-Victoria Villarruel.Las expectativas de las próximas tres semanas estarán puestas enquienes reconocieron sus derrotas y evitaron definiciones sobre futuros apoyos en la última prueba electoral.El desafío para UxP y LLA estará puesto, entonces, en captar el favoritismo en las urnas y convencer a los votantes que este domingo optaron por otras fuerzas.En su discurso desde el búnker de UxP,, aseguró Massa en su mensaje., por su parte, al hablar a sus seguidores tras conocerse los guarismos, le pidió al electorado de JxC que lo acompañe en el balotaje y pareció adoptar parte del discurso de campaña de Bullrich cuandoy comparó al oficialismo con una "organización criminal".Las claves del triunfo de este domingo del ministro de Economía tuvieron claros puntos de apoyo en términos de números: fue el favorito en 13 de los 24 distritos (Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, La Rioja, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego).Pero además el gobernador bonaerenseel volumen de apoyos obtenido en las PASO y estiró la diferencia con la que había superado en agosto a sus adversarios Néstor Grindetti (JxC), quien logró 26,61% y Carolina Píparo (LLA), 24,61%.Kicillof, no sólo se consagró gobernador electo para un nuevo mandato a partir del 10 de diciembre con el 45% de los votos, sino que, reflexionó Kicillof en un discurso que ofreció apenas los resultados ratificaron su victoria y llamó a continuar la campaña a favor de Massa, en pos de un distrito "industrializado" y de un futuro Gobierno que se comprometa "con lo que falta".La ciudad de Buenos Aires también generaba sorpresas alentadoras para el oficialismo nacional: creció en el distrito tanto el respaldo a la fórmula presidencial de UxP, como a la candidatura a jefe de Gobierno porteño de, quien acumulaba algo más de un 32,19% (10 puntos más que en las PASO).En primer lugar en la carrera para suceder a Horacio Rodríguez Larreta, se posicionaba con el 49,64% Jorge Macri (JxC) y, de no alcanzar el 50% requerido por la Constitución porteña, deberá disputar también en balotaje la jefatura de Gobierno porteño con Santoro.Por su parte, Ramiro Marra (LLA) quedaba muy lejos en un tercer lugar con el 13,9% y Vanina Biasi, del FIT, 4,3%, en el último puesto.En cuanto a la renovación de la mitad de las bancas de la Legislatura, el oficialismo porteño de JXC mantenía la mayoría, aunque perdió un escaño, mientras quecon 18 bancas propias, de acuerdo con los resultados provisorios de hoy.En los comicios de este domingo, además de Buenos Aires y CABA, otros dos distritos eligieron sus autoridades locales:Raúl Jalil fue reelegido como gobernador de Catamarca al imponerse ampliamente por cerca de 26 puntos a LLA, en una tendencia que se repitió también a nivel nacional con la victoria de Massa por un 10% sobre Milei en la categoría presidencial.En Entre Ríos, el referente de Juntos, Rogelio Frigerio, será el nuevo gobernador a partir del 10 de diciembre, al superar por una leve diferencia al postulante peronista Adán Bahl, aunque se ubicó en primer lugar la fórmula presidencial de UxP, con algo más de 33 puntos.Con las elecciones de este domingo también se renovó la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado:Los resultados de los comicios dejaron también posicionada como tercera fuerza a LLA, con 39 lugares., en un nuevo mapa político en el que JxC fue el gran perdedor de la jornada y LLA asoma como un actor clave para lograr acuerdos.El escenario actual, de virtual parálisis en la cámara alta, ante la paridad de fuerzas entre las dos alianzas mayoritarias, UxP y JxC, se verá modificado a partir del 10 de diciembre próximo, con la nueva mayoría del oficialismo y la aparición de los libertarios de Milei, que no tenían representación hasta el momento y ahora contarán con ocho bancas.