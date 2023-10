El peronismo recupera poder en el Senado y JxC pierde terreno ante los libertarios

UxP obtuvo 10 bancas de las nueve que ponía en juego. Foto: Fernando Gens

Las representaciones provinciales en la Cámara

Juntos por el Cambio fue el espacio que más perdió en estos comicios. Foto:Julian Alvarez

Elecciones 2023

🕙 Toda la información y las últimas noticias sobre los comicios en el país.

, de la mano de la candidatura presidencial de Sergio Massa, le devolverá al peronismo el rol de la primera minoría en el Senado, en un nuevo mapa políticoy La Libertad Avanza, de Javier Milei, asoma como un actor clave para lograr acuerdos.El escenario actual, de virtual parálisis en la Cámara alta,, con la nueva mayoría del oficialismo y la aparición de los libertarios de Milei, que no tenían representación hasta el momento yEl oficialista Unión por la Patria, quey de esa forma volverá a tener el rol de la primera minoría.Juntos por el Cambio fue el espacio que más perdió en estos comicios ya que relegó el puesto de la primera minoría al quedarse con 24 escaños de los 33 que tenía.Con las ocho bancas conquistadas, el nuevo actor político, La Libertad Avanza de Milei, se convertirá en un factor clave a la hora de negociar acuerdos para lograr el quórum que requiere de 37 senadores necesario para abrir las sesiones.Los partidos provinciales como el Frente Renovador de la Concordia, Juntos Somos Río Negro de Alberto Weretilnek o Unidad Federal que se escindió este año del bloque oficialista se repartirán el resto de las bancas.El dato sobresaliente es que tres gobernadores, los de San Juan, San Luis y Jujuy, electos este año, se quedaron sin representación en la Cámara alta.que se escindió este año del bloque oficialista se repartirán el resto de las bancas.El dato sobresaliente es quePor, el peronismo conservará su poder de la mano del gobernador Axel Kicillof y, de esa forma, entrará al Senado el actual ministro del Interior, Eduardo "Wado De Pedro, mientras que Juliana Di Tullio conservará su banca.Por la minoría, en tanto, resultó electo senador Maximiliano Abad, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en el distrito, ya que la fuerza de Javier Milei no logró la banca por la minoría.En, el gobernador del PJ Gildo Insfrán conservó el caudal de votos de su espacio y lograron la reelección José Mayans, actual jefe del interbloque del Frente de Todos, y María Teresa González.La Libertad Avanza consiguió asirse de la tercera banca, que ocupará Francisco Paoltroni, y desplazó al histórico senador radical Luis Naidenoff, que buscaba su reelecciónEn, el Partido Renovador Federal, que representa a LLA y en las primarias había ganado la elección, se apoderó de dos de las bancas por la mayoría en manos de Ezequiel Atauche y Vilma Bedia, mientras que la de la minoría será para Carolina Moisés de UXP.En esa provincia, quedan afuera del Senado los radicales Mario Fiad y Silvia Giaccopo y el mandatario electo este año, Carlos Sadir, tampoco tendrá representantes en la Cámara alta.En, Unión por la Patria logró revertir el resultado de las PASO de agosto y tendrán dos bancas en el Senado, que serán para Florencia López y Fernando Rejal y la tercera banca será para Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza.En, el partido provincial Frente Renovador de la Conordia se impuso y Carlos Arce y Sonia Rojas Decut debutarán como senadores, mientras que por la minoría, Juntos por el Cambio, se quedará con el tercer escaño en manos de Martín Goerling Lara.En, la Libertad Avanza se apoderó de dos de las bancas por la mayoría que quedarán en manos de Bruno Olivera Lucero y de Mariana Coria, y Sergio Uñac, hermano del gobernador actual, conservará su lugar en la Cámara alta.De esta forma, el gobernador electo Marcelo Orrego, de JxC, no tendrá representación en el Senado.En, la LLA tendrá a Bartolomé Abdala y a Ivanna Arrascaeta como representantes mientras que el peronismo de Unión por San Luis se quedará con la tercera banca para Fernando Salino y también en esta provincia, el gobernador electo Claudio Poggi no tendrá delegados en el Senado.En, la fuerza provincial Por Santa Cruz del gobernador electo Claudio Vidal se apoderó de las dos bancas por la mayoría, que serán ocupadas por José María Carambia y Natalia Gavano mientras que la actual gobernadora Alicia Kirchner llegará al Senado por la minoría.