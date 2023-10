Milei se mostró dispuesto a negociar con JxC para "terminar con el kirchnerismo"

Milei consideró un "hecho histórico" que su partido haya llegado a balotaje para elegir Presidente VER VIDEO

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Eduardo Bolsonaro y una foto controversial / Foto: Camila Godoy.

Victoria Villarruel: "En noviembre vamos por la epopeya" La candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, dijo que el segundo puesto obtenido por esa fuerza en las elecciones representa una "victoria" y afirmó que en la segunda vuelta prevista para el 19 de noviembre esa fuerza irá por la "epopeya".



"En noviembre vamos por la epopeya, para darle al último argentino la chance de respetarle su libertad, que respeten su propiedad, que haya justicia y educación. En el balotaje vamos por el triunfo, vamos por todo con la alegría", dijo Villarruel en declaraciones en el búnker de LLA.



Escrutado poco más del 90 por ciento, Javier Milei obtenía el segundo puesto con el 30,19 por ciento de los votos, superado en primer lugar por Sergio Massa con el 36,29 por ciento de los sufragios.



"Estamos contentos de que le estamos peleando al oficialismo en parte de su electorado, si no también estamos planteando el debate de ideas. Para nosotros es una victoria. Éramos un grupo de ciudadanos que no teníamos voz, ahora los millones que nos votaron tienen esperanza", aseveró Villarruel.



Finalmente, la dirigente -en diálogo con Télam- aseguró que Milei está "súper fuerte" y añadió: "Estamos muy contentos de verdad. En dos años logramos lo que no logró nadie en este país".

Victoria Villarruel: "En noviembre vamos por la epopeya" VER VIDEO

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien competirá en segunda vuelta con el postulante de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, tras haber alcanzado poco más del 30%, llamó este domingo a hacer una "revolución liberal" en noviembre, en un discurso en el que lanzó guiños a Juntos por el Cambio para el balotaje y hasta felicitó a Jorge Macri, vencedor en la ciudad de Buenos Aires., dijo Milei, quien de esa manera empezó la campaña para captar los votos de JxC para la segunda vuelta del 19 de noviembre.De esta manera, el candidato buscó un acercamiento a la otra coalición opositora desde su búnker en el Hotel Libertador, en Córdoba 690 de la Capital Federal, y felicitó al candidato a jefe de Gobierno porteño Macri y al gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.El candidato libertario obtuvo 30,08% de los votos del padrón electoral, mientras que en las primarias PASO había conseguido 29,86, imponiéndose entonces por estrecho margen a Juntos por el Cambio y a Unión por la Patria.En las PASO Milei sacó 7.352.244 votos y en estas elecciones generales obtuvo 7.684.236.Dato no menor es el casi nulo aumento en la provincia de Buenos Aires, donde el candidato libertario esperaba un crecimiento en comparación con las PASO: logró 25,68%, mientras que en las primarias obtuvo 24,52%.Milei llamó a superar las "diferencias y no mirar para atrás" y aseguró que tiene por delante "una organización criminal que defiende un modelo de beneficiarse a costa nuestra", en alusión a UxP."Se van a quedar con la Ciudad, no podemos permitir que el kirchnerismo nos siga hundiendo la vida", sentenció.Por este motivo, consideró que "nunca hubo una elección más clara: todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos, podemos ganar y recuperar nuestro país"."Si trabajamos juntos podemos terminar con los privilegios de la casta política, no miremos para atrás, pensemos en el futuro", insistió.El economista también festejó que gracias a los resultados LLA obtuvo casi 40 bancas en la Cámara de Diputados y 8 en el Senado.Y aseveró que desde LLA no vienen "a quitar derechos" sino "a terminar con privilegios"."Hagamos la revolución liberal, se puede cambiar, existe una Argentina posible si es liberal. Vamos en noviembre por la gloria", arengó el libertario, y en ese instante comenzó a sonar "Se viene el estallido", de La Bersuit Vergarabat.Desde el espacio informaron a Télam que "esperaban un resultado más acotado", pero dijeron que están conformes "con haber entrado en el balotaje porque era el objetivo desde el principio".El clima en el búnker de La Libertad Avanza cambió rotundamente en comparación con las elecciones primarias y sus dirigentes no dejaron de reconocer en "off" que se trató de "una tragedia" los resultados obtenidos en esta primera vuelta.El eventual jefe de Gabinete de Milei, Guillermo Francos, intentó iniciar cánticos tales como "la casta tiene miedo" dentro del recinto, pero se silenciaron en cuestión de segundos.Los libertarios cerraron el ingreso al hotel y montaron un escenario que daba a la avenida Córdoba.La juventud libertaria se congregó en la puerta y tocó una murga que se fue apaciguando con el correr de las horas y la llegada de los resultados, con lo cual el silencio se apoderó de la avenida.Si bien el candidato no dejó de asegurar que ganarían "en primera vuelta" durante su campaña, la realidad de los resultados golpeó fuerte a su espacio y desde el cierre de los cómputos no se vio a los dirigentes en el piso principal del Hotel Libertador.Los principales integrantes de LLA que acompañaron a Milei para reconocer la derrota fueron la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel; la candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo; el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; los postulantes a diputados nacionales Oscar Zago, Alberto "Bertie" Benegas Lynch y Lilia Lemoine y a senador nacional Juan Nápoli; el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro (hijo del expresidente Jair Bolsonaro) y el dirigente español de Vox Hermann Tertsch.Villarruel, en diálogo con Télam, aseguró que "hicieron una buena elección" y destacó que "mejoraron la fiscalización con respecto a la anterior".Además, consultada sobre por qué ganó Massa, indicó que "no sabía" y que LLA es "un aparato chiquito peleando contra Goliat"."Javier está súper fuerte, nosotros estamos muy contentos de verdad, pero muy contentos. En dos años logramos lo que no logró nadie en este país", sostuvo, y no borró la sonrisa que la caracteriza a pesar del resultado.Por su parte, la candidata a diputada Marcela Pagano, en diálogo con esta agencia, indicó que la propuesta de gobierno de LLA tiene que ver con "reivindicar los valores de la Argentina que nosotros pensamos y soñamos para nuestras familias, para nuestros hijos, para los que soñamos no sólo para los próximos cuatro años, sino el modelo de país que queremos de acá a 30 años".Luego, sobre el balotaje, remarcó queMilei estuvo alojado en el piso 16 del hotel desde la noche del domingo, junto con su hermana Karina y sin la presencia de su pareja, Fátima Florez.La Libertad Avanza no mejoró demasiado sus resultados en la Ciudad con respecto a la primarias tampoco, ya que Marra volvió a sacar cerca de un 14% de los votos, mientras que su contraparte de UxP lograba entrar al balotaje.El candidato porteño no tenía buen semblante cuando se subió al escenario y acompañó a Milei a aceptar el resultado.Marra dijo a la prensa: "Nosotros estamos en balotaje. Lo importante es que nosotros vamos a ser gobierno y vamos a ganar. Esto es histórico para una fuerza con pocos años".Después de dar el discurso, Milei salió a arengar a su militancia en el escenario emplazado en el barrio porteño de Retiro: "¡Viva la libertad carajo", gritó varias veces.