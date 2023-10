Kicillof retuvo la gobernación de la provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense Axel Kicillof (Unión por la Patria) se imponía este domingo en la provincia de Buenos Aires con una amplia diferencia de alrededor de 20 puntos sobre Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) y Carolina Píparo (La Libertad Avanza), entre quienes distaban unos dos puntos, mientras que Rubén "Pollo" Sobrero (Frente de Izquierda) se ubicaba en torno al 4%."Este voto significa: ¡Dictadura, nunca más!", sostuvo el mandatario desde el bunker de UxP en el barrio porteño de Chacarita , donde dijo estar "muy emocionado" por su victoria.Durante su alocución recordó que en 2019 asumió al frente de un territorio que denominó "tierra arrasada", y valoró el "respaldo, reconocimiento, fuerza, alegría y convicción" que "le puso el pueblo" a la campaña."No nos venció ni la resignación ni la antipolítica", continuó el gobernador, y resaltó que al oficialismo "no" lo venció "ni la resignación ni la antipolítica".Kicillof agradeció "muy especialmente" a los intendentes del peronismo, a los que consideró "artífices de este triunfo", y destacó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien, dijo, "atravesó la proscripción" pero "sigue liderando y nunca nos llamó a caer en en el rencor ni la revancha"."Vale de ejemplo para los que usan el odio y la violencia", advirtió.El gobernador reconoció desde el púlpito que "hay problemas", aunque dijo que éstos "se resuelven con más Estado".Los problemas se afrontan con "más solidaridad y no con egoísmo", sino "tendiéndole la mano al que lo necesita; siempre fuimos un pueblo solidario, y la provincia sigue creyendo en más Estado, más solidaridad y más patria", expresó.También llamó a votar a Sergio Massa en la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre próximo por su "compromiso con el federalismo", al reclamar "políticas respetuosas" en ese aspecto que "fomenten el crédito productivo y que agranden la oferta universitaria".El reelecto mandatario agradeció en ese sentido al Congreso por haber sancionado la creación de "cinco nuevas universidades", que, dijo, "no sobran" en el país.