La oposición eligió al rival de Maduro en unas primarias cargadas de desafíos

La oposición de Venezuela aglutinada en la Plataforma Unitaria votó este domingo para elegir un candidato único que enfrente casi seguramente al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, en primarias autogestionadas de gran desafío logístico.Estaban dispuestos 3.010 centros electorales en todo el país, aunque muchos presentaron retrasos a la espera de autoridades de mesa o del material electoral., integrante de la Comisión Nacional de Primaria, en conferencia de prensa luego del cierre de las urnas.El dirigente admitió que "Medios locales reportaron quepero tras el incidente los ciudadanos volvieron a hacer fila para votar, según la agencia de noticias Sputnik.De los 10 aspirantes a encabezar las postulaciones opositoras, las mayores chances recaían en la exdiputada María Corina Machado, que está inhabilitada por la Contraloría para ocupar cargos públicos.Aunque Maduro no oficializó que vaya a buscar un nuevo mandato, se da por hecho que será el candidato oficialista en 2024., ingeniero de 68 años, en la fila antes de votar por Machado en un barrio de clase media de Caracas, según la agencia AFP.Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, lo que, de no mediar un levantamiento de la medida, le impediría inscribir su candidatura para las presidenciales del año próximo.La primaria se celebró cinco días después de la firma de un acuerdo dentro de un proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición, que fijó las elecciones presidenciales para el segundo semestre del año próximo.Estados Unidos respondió al acuerdo aliviando por seis meses sanciones económicas al país, aunque lo condicionó a que antes de fin de noviembre próximo haya una "hoja de ruta" para levantar inhabilitaciones y liberar a los cerca de 270 opositores presos.Los 21 millones de venezolanos inscriptos en el padrón electoral estaban llamados a votar en este proceso de internas, organizado por la propia oposición al descartar la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras meses de evasivas por parte de la autoridad, que propuso a último minuto aplazar el proceso un mes para gestionarlo.Esta decisión trajo enormes problemas logísticos, desde la definición e instalación de centros de votación -en plazas, parques, escuelas y hasta viviendas particulares-, hasta la acreditación de miembros de mesa y testigos.Los organizadores de la interna esperaban además una alta votación en el exterior, donde dijeron que unos 300.000 venezolanos emigrantes se anotaron para sufragar.El coordinador de la Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior, Ismael Pérez Vigil, dijo que la oposición espera una participación de al menos 90% en el exterior.Fuera de las fronteras, se votaría en 77 ciudades de 28 países. No se instalaron mesas ni en la Argentina -por las elecciones generales en el país- ni en Israel y Ucrania, por la situación de guerra en ambos.