Dirigentes del FIT aguardan resultados en San Telmo

Foto: Eva Cabrera.

"Es una apuesta importante. En la elección nacional tenemos como objetivo subir en comparación. Para nosotros son complicadas las elecciones presidenciales y son mas cómodas las de medio término, pero en este escenario particular sería importante el crecimiento" Vanina Biasi

"Notamos un crecimiento grande del FIT tanto en sus figuras públicas como sus partidos y nos ubica en un buen lugar para enfrentar lo que se viene. Vamos a estar en las calles" Vanina Biasi

Se montó un escenario para que hablen los candidatos presidenciales Myriam Bregman y Nicolás del Caño

Candidatos, candidatas y dirigentes del Frente de Izquierda Unidad se concentraban esta noche en el centro de cómputos partidario que instalaron en el barrio porteño de San Telmo a la espera de los primeros resultados de los comicios con expectativas de haber superado los porcentajes alcanzados en las PASO del 13 de agosto pasado, tanto a nivel nacional como en distritos claves, y auguraron la posibilidad de conseguir nuevas bancas en la Legislatura porteña."Estamos viendo un escenario mejor que en las PASO a esta hora. Nuestro objetivo es superar el 2,6 que es lo que sacamos a nivel nacional", destacó la postulante a jefa de gobierno, Vanina Biasi, en declaraciones a Télam desde el restaurante Il Sorpasso, ubicado en Humberto 1° 478 del barrio de San Telmo.Allí los dirigentes esperaban los primeros resultados mientras revisaban algunas fichas de los fiscales que se desplegaron en todo el país.La dirigente del Partido Obrero (PO) también afirmó que en la fiscalización de CABA "se ve un crecimiento, que era lo que estábamos esperando especialmente en algunas comunas" y auguró que podrían ingresar dos legisladores por la Ciudad si se mantienen los resultados provisorios hasta el momento."Es una apuesta importante. En la elección nacional tenemos como objetivo subir en comparación. Para nosotros son complicadas las elecciones presidenciales y son mas cómodas las de medio término, pero en este escenario particular sería importante el crecimiento", remarcóLa primera candidata a legisladora por CABA -que ingresaría si se repiten los resultados del 13 de agosto- Celeste Fierro añadió que es importante "terminar con la lógica de la Ciudad empresa y los negocios para los amigos capitalistas del larretismo y del macrismo", en referencia al actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el expresidente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri."Entendemos que ante el panorama que se viene hace falta fortalecer la bancada del FIT en la legislatura. Hicimos una campaña a pulmón que esperamos que se vea reflejada en los resultados", apuntó.Por su parte, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano dijo tener "expectativas importantes" tras una "campaña fuerte" aunque reconoció que "probablemente sea una elección más difícil de los últimos tiempos" para su fuerza."Se presentó como una especie de pre balotaje sin que todavía los sea y se llamó a un voto útil. Tratamos de resistir esa situación. Nuestra campaña no se limita a lo que pase hoy, sino que fue preparatoria para lo que pase en Argentina en los próximos tiempos, semanas o quizás días. Vamos a enfrentar situaciones muy difíciles donde se va a comprometer a los trabajadores y vamos a tener que estar en la calle", remarcó Solano a Télam.Con la expectativa de que el primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Christian Castillo, logre ingresar a la Cámara Baja, el postulante a gobernador Rubén "Pollo" Sobrero, afirmó que hay que "esperar" pero que hubo una "cantidad mayor de corte de boleta" y consideró es una "elección muy rara"."Notamos un crecimiento grande del FIT tanto en sus figuras públicas como sus partidos y nos ubica en un buen lugar para enfrentar lo que se viene. Vamos a estar en las calles", aseguró.La avenida Bolívar por donde se ingresa al centro de cómputos del FIT se encuentra cortada y ocupada por puestos del PO y del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), mientras que desde los postes de luz se colgaron banderines del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas) y la IS (Izquierda Socialista), partidos que intetran el FIT."Ni cómplices ni sometidos", "para enfrentar el ajuste y el ascenso de la derecha" y "Levantá la izquierda" son algunas de las consignas que se pueden leer desde los letreros.Además, se montó un escenario desde donde los candidatos presidenciales Myriam Bregman y Nicolás del Caño -que se espera que lleguen cerca de las 21 horas- van a dirigirse a la militancia.Están presentes también la diputada Romina del Plá, los candidatos a diputados Néstor Pitrola, Patricio Del Corro y Juan Carlos Giordano, y el legislador Pablo Almeida.