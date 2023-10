Con Rossi de titular, Flamengo venció a Vasco da Gama de Ramon Díaz

Agustín Rossi fue titular en Flamengo (@Flamengo).

Flamengo, con el arquero argentino Agustín Rossi como titular, venció este domingo a Vasco da Gama, dirigido por el DT Ramón Díaz, por 1 a 0, en la continuidad de la 28va. fecha de la Liga Brasileña, también conocida como Brasileirao.El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista Gerson, a los 31 minutos del segundo tiempo, mientras que el ex arquero de Boca Juniors cumplió una destacada actuación.Además, en la previa del partido hubo un enfrentamiento entre hinchas que incluyó armas de fuego y terminó con una persona muerta y cuatro heridas.Con la victoria, Flamengo alcanzó el segundo lugar en la tabla con 50 unidades, ocho por debajo del líder Botafogo, que tiene pendiente la finalización de su encuentro con Atlético Paranaense, suspendido el sábado por falta de luz cuando igualaban 1 a 1.Por su parte, el conjunto del DT riojano, donde fue titular el delantero nacional Pablo Vegetti, volvió a puestos de descenso con 30 unidades, una por debajo de Goiás, último en escalones de salvación.En otro partido disputado este domingo, Internacional de Porto Alegre, dirigido por el DT argentino Eduardo Coudet y con sus defensores compatriotas Fabricio Bustos y Gabriel Mercado como titulares, aplastó como local a Santos por 7 a 1, y alcanzó el último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana.Los goles fueron convertidos por el volante Kevyson en contra (1m. PT), el mediocampista Alan Patrick (14m. PT), el goleador ecuatoriano Enner Valencia (27m. PT y 16m. ST), el atacante Wanderson (39m. PT), el lateral Bustos (9m. ST) y el delantero Luiz Adriano (30m. ST), en tanto que el descuento visitante, donde fue titular el atacante nacional Julio Furch, lo firmó el uruguayo Maximiliano Silvera (35m. ST).El último encuentro disputado hasta el momento por la misma fecha terminó con victoria de Cruzeiro como visitante sobre Atlético Mineiro por 1 a 0, con gol en contra del mediocampista Jemerson, a los 42 minutos del complemento.En el local fueron titulares los argentinos Renzo Saravia (defensor, ex Belgrano de Córdoba) y Matías Zaracho (volante, ex Racing Club), en tanto que el volante Rodrigo Battaglia y el delantero Cristian Pavón ingresaron desde el banco.En tanto que Corinthians le igualó sobre el final (con un tanto a los 94m de Giuliano) 1 a 1 a América Mineiro, que se había puesto con un gol del volante argentino Martín Benítez, mientras que Palmeiras derrotó como visitante a Coritiba por 2 a 0, con anotaciones del defensor paraguayo Gustavo Gómez y del mediocampista uruguayo Joaquín Piquerez.Además, Red Bull Bragantino venció como local a Fluminense por 1 a 0, con gol del delantero Eduardo Sasha, de penal, por lo que se posicionaba como único escolta de Botafogo con 52 unidades.= Posiciones =Botafogo 58 (a) puntos; Bragantino 52; Flamengo 50; Palmeiras 47; Paranaense (a) y Gremio 44; Atlético Mineiro 43; Fortaleza y Fluminense 42; Sao Paulo 38; Cuiabá 37; Internacional 35; Bahia y Cruzeiro 34; Corinthians 32; Goiás 31; Vasco da Gama y Santos 30; América MG 21 y Coritiba 20.(a) Tienen su partido suspendido por corte de luz, cuando ambos empataban 1-1.