Israel atacó Cisjordania, Siria y la Franja de Gaza, donde ya hay 4.651 muertos

A 15 días del inicio de los bombardeos, la violencia se esparce por Medio Oriente. (Foto AFP)

La ayuda tan esperada

Más bombardeos

Hamas informó que al menos 80 personas murieron en la noche del sábado al domingo por ataques de Israel.

Aumenta la cifra de decesos

La advertencia de las Naciones Unidas y los ataques a Siria

Otros frentes

Israel dice haber arrestado a más de 700 palestinos desde el 7 de octubre, incluidos 480 presuntos miembros de Hamas, en Cisjordania.

bombardeó fuertemente el sábado y este domingo a la Franja de Gaza, una mezquita depresuntamente usada por extremistas yen medio de temores cada vez mayores a que su enfrentamiento con el grupo islamista palestinoderive en un conflicto regional más amplio.con el despliegue de baterías antiaéreas para disuadir ataques a Israel o a intereses estadounidenses "por parte de Irán y sus fuerzas afiliadas" y dijo que no dudará en atacar a cualquier "organización o país".Más tarde, el Departamento de Estado estadounidense reveló que la semana pasada ordenó la evacuación del personal no esencial de su embajada en Bagdad y de su consulado en Erbil, en Irak, "debido a las crecientes amenazas a la seguridad del personal y los intereses de Estados Unidos".Grupos de Yemen han lanzado cohetes a Israel, que además ha intercambiado disparos con el movimiento islamista libanés proiraní Hezbollah casi a diario desde el inicio de las hostilidades con Hamas y ha lanzado dos ataques aéreos en los territorios palestinos de Cisjordania, donde se ha enfrentado con milicianos en campamentos de refugiados., visitó este domingo a soldados desplegados en la frontera con el Líbano y dijo que si Hezbollah decide emprender una guerra contra Israel, cometerá "el error de su vida", horas después de que el Ejército israelí dijera que el grupo islámico chiita estaba arrastrando al conflicto a todo el Líbano.que la situación puede volverse "incontrolable" en Medio Oriente si el Ejército israelí no frena sus bombardeos en la Franja de Gaza en respuesta a los recientes ataques del grupo palestino Hamas en Israel.Desde hace días,por los ataques de Hamas del 7 de octubre. Tanques y decenas de miles de soldados están concentrados en la frontera con el enclave, y los líderes israelíes han dicho que la invasión es inminente.Un convoy de 17 de camiones con ayuda humanitaria ingresó este domingo en la Franja de Gaza desde Egipto, el segundo que llega al territorio costero gobernado por Hamas desde que Israel le impuso un asedio completo, hace dos semanas, y luego de que otros 20 camiones ingresaran la víspera, informaron medios estatales egipcios., había seis camiones con combustible para grupos generadores de electricidad de hospitales, informó la agencia de noticias AFP, que citó a un funcionario egipcio no identificado y a fuentes del organismo de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa)., que están casi sin comida, sin luz y sin combustible. Más de la mitad de los pobladores de la región tuvieron que dejar sus casas por los bombardeos.Israel ha llamado a todos los habitantes del norte de Gaza a migrar hacia el sur del pequeño territorio de 40 kilómetros de largo, mientras prepara su incursión terrestre en el norte de la franja, donde afirma que Hamas tiene la mayor parte de sus posiciones, armas, infraestructura y sistema de túneles.Una operación terrestre en este enclave superpoblado, plagado de trampas y túneles, representa múltiples peligros para las tropas israelíes.capturados en el ataque en Israel.Israel bombardeó en la noche del sábado y este domingo decenas de objetivos en la Franja de Gaza, luego de haber anunciado ayer que iba a intensificar sus ataquesde la operación militar.El Ministerio de Salud de Gaza dijo este domingo que la cifra total de muertos desde el comienzo de los bombardeos israelíes ya era de al menosMás de 1.400 personas, en su mayoría civiles, murieron en los ataques de Hamas en Israel del 7 de octubre. Más de 4.800 personas resultaron heridas.en lo que Hamas describió como un gesto humanitario.Desde el día de los ataques de Hamas, los palestinos de Gaza han lanzado más de 7.000 cohetes hacia Israel, según el Ejército israelí, pero muchos menos que en otras escaladas. Dos trabajadores extranjeros murieron en uno de los ataques, las únicas víctimas mortales reportadas.Hamas dijo que este domingo lanzó un cohete a Tel Aviv, pero no se informó de daños ni de víctimas.y se están quedando sin suministros médicos y combustible para los generadores, lo que obliga a los médicos a realizar cirugías con agujas de coser, usando vinagre como desinfectante y sin anestesia.Los organismos de la ONU para la infancia (Unicef) y la salud (OMS) advirtieron este domingo quepara generadores que alimentan sus incubadoras.La OMS agregó que siete hospitales en el norte de Gaza se vieron obligados a cerrar debido a los daños causados ​​por los ataques, la falta de energía y suministros o las órdenes de evacuación israelíes.En Siria, que limita con Israel por el sur, los medios estatales informaron que ataques aéreos israelíes habían alcanzado los aeropuertos internacionales de la capital, Damasco, y la ciudad norteña de Alepo.Israel ha llevado a cabo varios ataques en Siria desde que comenzó su escalada con Hamas. Israel rara vez reconoce ataques en Siria, pero dice estar determinado a frustrar ataques de Hezbollah y otros grupos que responden a Irán.En el Líbano, Hezbollah dijo este domingoque seis de sus combatientes murieron el sábado en ataques israelíes, y el líder adjunto del grupo, Sheikh Naim Kassem, advirtió que Israel pagaría un alto precio si inicia una ofensiva terrestre en Gaza.Israel atacó este domingo objetivos de Hezbollah en respuesta al lanzamiento de cohetes, dijo el Ejército. Israel tambiénEn Cisjordania, los otros territorios palestinos, 90 palestinos han muerto en enfrentamientos con tropas israelíes, redadas de arrestos y ataques de colonos judíos desde los ataques de Hamas en Israel, según el Ministerio de Salud palestino.Fuerzas israelíes mataron al menos a cinco palestinos hoy en operativos en Cisjordania, dijo el Ministerio de Salud.Dos personas murieron en un ataque aéreo contra una mezquita en la ciudad de Jenén, que este año ha sido escenario de varios intensos tiroteos.El Ejército israelí dijo que el recinto de la mezquita pertenecía a milicianos de Hamas y del grupo palestino Yihad Islámica que habían llevado a cabo varios ataques en los últimos meses y estaban planeando otro.