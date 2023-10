Villarruel agradeció a las Fuerzas Armadas y apuntó contra la "extrema izquierda"

Foto: Instagram

Foto: Enrique Garcia Medina

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, agradeció a las "Fuerzas Armadas que están custodiando estos comicios" y consideró que "la extrema izquierda" tiene en las elecciones resultados que "siempre son bajos" porque sus propuestas "no son elegidas por el pueblo argentino", al emitir su voto, pasadas las 11.20 de este domingo, en la mesa 308 del Jardín de infantes 916, ubicado en la intersección de las calles Labarden y Perú, en Caseros, Tres de Febrero., señaló Villarruel al referirse al espacio que integra en declaraciones a la prensa.La candidata también se refirió a la propuesta electoral del Frente de Izquierda al indicar que ese espacio tiene "resultados que siempre son bajos y sus propuestas no las elige el pueblo argentino"."La mayoría quiere progresar en paz y trabajo. Eso es lo que provee un sistema digno, en el cual podamos ganar cada uno nuestro pan y no vivir como Cuba que son el prototipo de elección de esos espacios", apuntó.En tanto, contó que su día "seguirá yendo a algunas escuelas para acompañar a fiscales para ver como se van a desarrollar los comicios"."Luego(Milei)", completó.En tanto, consultada sobre si es ella la que ´le pone los puntos´ al candidato presidencial, la aspirante a vice respondió: "Nadie le pone los puntos a nadie, además de ser una dupla que se lleva bien somos dos personas que siempre llegamos a un acuerdo".Añadió que aún "no" le compró un regalo a su compañero de fórmula, aunque señaló que elegirá un obsequio "significativo" para él, que represente lo que "fueron estos dos años vertiginosos".