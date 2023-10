"No dejemos el evangelio en la puerta del cuarto oscuro", afirmó García Cuerva en la homilía

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, pidió quey llamó a impulsar "la cultura del encuentro de la que habla el Papa Francisco", al pronunciar una homilía que fue transmitida esta mañana por la TV Pública.En un mensaje grabado que fue compartido este domingo por el Arzobispado, García Cuerva pidió que "no dejemos el evangelio en al puerta del cuarto oscuro, no vivamos de una manera y pensemos de otra, seamos coherentes".En el contexto de la jornada electoral que se desarrolla este domingo, el religioso advirtió que "hemos visto en esta campaña electoral eso de juntarse con tal de tener el poder" y alertó que "no nos dejemos endulzar el oído con promesas fáciles".El Papa Francisco ha hablado en reportajes últimamente de tener cuidado con el flautista de Hamelín, que nos termina llevando a todos al precipicio. En esta campaña electoral hemos escuchado muchas promesas, algunas nos han endulzado el oído, cuidado porque cuando al limosna es grande hasta el santo desconfía, dice el dicho", remarcó.García Cuerva llamó a impulsar "la cultura del encuentro que nos habla el Papa Francisco, que tiene que ver con un estilo de vida en el que buscamos coincidencias porque valoramos al otro, en la diversidad podemos generar encuentro"., afirmó García Cuerva."La campaña ya terminó, no podemos hablar de los candidatos y posibles hipocresías, podemos hablar de nosotros, preguntarnos por qué votamos lo que votamos. Cuidado con desentendernos, los cristianos deben comprometerse políticamente", concluyó en su homilía.