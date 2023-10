Taty Almeida votó en Palermo y advirtió que hay candidatos "que reivindican el genocidio"

Taty Almeida: “A pesar de las expresiones negacionistas, las locas seguimos de pie todavía” VER VIDEO

La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, destacó la mañana de este domingo al emitir su voto en el barrio porteño de Palermo que "si uno sigue votando es que estamos en democracia", y alertó que hay candidatos "que reivindican el genocidio"."Vengo a votar con mucha alegría, si uno sigue votando es que estamos en democracia. Tengo 93 años pero sinceramente yo siento que tengo un deber, algo moral, me tengo que hacer cargo", sostuvo Almeida en diálogo con Télam tras emitir su voto en la Escuela Técnica de Jardínería Cristóbal M. Hicken en el barrio porteño de Palermo.También contó que se encontraba "muy nerviosa y con mucha expectativa" por las elecciones."Estamos con mucha esperanza, si ganan ya sabemos quienes es preocupante, pero con esperanza, arriba corazones", alentó la histórica referente de derechos humanos y llamó a "hablar con los jóvenes, que sepan todo lo que van a perder", aunque reconoció que "hay muchos jóvenes que saben a quién votar".Almeida dijo que "son derechos que hemos adquirido, no hay lugar a discusión. De repente aparecieron estos que reivindican el genocidio, es una ofensa a nuestros hijos y a los 30 mil y no lo vamos a permitir, lo hemos hecho en épocas mucho peores"."Aunque quedamos poquitas, las ´locas´ seguimos de pie todavía", sostuvo sobre las Madres de Plaza de Mayo.