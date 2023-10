Gaza recibió camiones con combustible y suma más ayuda para Palestina. Foto: AFP

Más camiones ingresaron este en la Franja de Gaza desde Egipto conde respuesta a los ataques de Hamas en Israel.a través del paso fronterizo de la sureña ciudad gazatí de Rafah, informó un funcionario del paso a la agencia de noticias AFP.Los vehículos, cuyo combustible debe alimentar los generadores eléctricos de dos hospitales cruzaron desde Egipto, indicaron el organismo de la ONU para los Refugiados de Palestina (Unrwa) y una fuente egipcia, según la AFP.Un poco más temprano,el segundo convoy en dos días para el territorio palestino desde el inicio de las hostilidades entre Israel y Hamas.Además, la ONU advirtió quesegún el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).Más de 1.750 niños han muerto por los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza en represalia al ataque lanzado el 7 de octubre por Hamas en Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza., que se encuentra bajo el asedio total de Israel,para los miles de heridos por la guerra y los pacientes rutinarios."Actualmente, hay 120 neonatos en incubadoras, 70 de ellos con ventilación mecánica y, por supuesto, estamos enormemente preocupados", declaró el portavoz de Unicef, Jonathan Crickx a la agencia de noticias AFP.que tratan a bebés prematuros, ayudándolos a respirar y proporcionándoles apoyo crítico, por ejemplo, cuando sus órganos no están suficientemente desarrollados.La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió la semana pasada que los hospitales ya no tienen combustible para los generadores, y que unas 1.000 personas que necesitaban diálisis también estarían en peligro., pero no estaba claro si llevaban combustible., pese a que el poco que queda en Gaza se destina a los generadores para mantener funcionando los equipos médicos.corrían peligro de morir por falta de combustible., según el Fondo de Población de la ONU, que estima que hay 50.000 embarazadas en el territorio de 2.4 millones de habitantes.Aunque Israel afirma que dirige sus ataques contra Hamas, los niños suponen una enorme proporción de los más de 4.600 muertos registrados por el Ministerio de Salud de Gaza., y cada día se ve a padres llevando los cuerpos de sus hijos en sudarios blancos por la calle.Doctores del hospital de Najjar, en Rafah, relataron el jueves a AFP cómo habían intentado en vano salvar al feto de una mujer que murió en un ataque aéreo contra su casa.Horas antes, ocho niños murieron mientras dormían en una casa de Khan Yunis, en el sur de la Franja.