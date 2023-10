Cómo se viven las elecciones en las redes sociales

Una mesa de votación en Tucumán / Foto: Diego Aráoz

En Madrid, Barcelona, Tenerife, Vigo, Palma de Mallorca y Cádiz, los argentinos están ejerciendo su derecho al voto en las #EleccionesArgentina2023 🗳️🇦🇷🇪🇸 #ArgentinosEnElExterior pic.twitter.com/eX8ZAeu2yV — Argentina en España (@ARGenesp) October 22, 2023

#VotemosConIdentidad

#VotemosConIdentidad



Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu origen o conocés a alguien que podría ser hijo de personas desaparecidas comunicate con https://t.co/B0FiXVBNCt#AhoraMásQueNunca te seguimos buscando https://t.co/yAzZdmHOQh — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) October 22, 2023

Qué pasa en las redes

Cuando avisas que faltan boletas y te preguntan: "¿De quién?#Elecciones2023 pic.twitter.com/qBQwCpLvQs — Matias Reynoso (@MatiasReynoso_) August 13, 2023

El hashtag #EleccionesArgentina2023 se mantuvo durante la mañana del domingo como primera tendencia en el país en X (exTwitter), al igual que en Google, donde el tópico acumuló más de 50.000 búsquedas. En Instagram, los stickers vinculados con la votación que llevan a información oficial predominaron en las historias de los usuarios, mientras que los memes y tutoriales fueron protagonistas en TikTok.Con relación a los temas sobre "elecciones", "votación" y "padrón", entre las preguntas más googleadas en Argentina en los últimos siete días figuran:, de acuerdo con el sitio Google Trends.En X, los usuarios dejaron huella de sus postales en esta jornada electoral a través de las imágenes de las escuelas donde emitieron su voto. Pero no solo en Argentina, sino en diferentes países dado que hay un total deLa Asociación Abuelas de Plaza de Mayo cumplió este domingo 46 años desde su creación y con motivo de celebrarse además el Día Nacional del Derecho a la Identidad y las elecciones generales, impulsó la campaña, que convoca a la sociedad a visibilizar la búsqueda "para encontrar a las nietas y nietos que faltan"."Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu origen o conocés a alguien que podría ser hijx de personas desaparecidas comunicate con abuelas.org.ar. #AhoraMásQueNunca te seguimos buscando", aseguraron desde Abuelas.En Instagram, el hashtag #Elecciones2023 acumula 300 mil publicaciones, entre memes y fotos de celebridades que publican tras votar.Además, esa red social tiene stickers diseñados especialmente para las elecciones que se pueden compartir en historias, funcionan como links y llevan al padrón oficial de la Cámara Nacional Electoral.Threads, la app de Instagram similar a X/Twitter, inuguró recientemente una función para buscar tópicos, entre los cuales "elecciones" reúne información noticiosa que comparten medios de comunicación.A diferencia de X, esta nueva red social lanzada en julio todavía no se posicionó como sitio para las conversaciones públicas, por lo que las publicaciones en torno a este tema por parte de los usuarios no es predominante como en otras plataformas.TikTok sigue coronándose como la red de los videos espontáneos y tutoriales vinculados a "qué hacer si faltan boletas en el cuarto oscuro", "cómo se gana en primera vuelta" y "qué proponen los diferentes candidatos y candidatas presidenciales.