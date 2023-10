Ramiro Martínez: "Estar en la final es un premio al esfuerzo y al sacrificio"

Foto: Osvaldo Fantón.

Nos preparamos de la mejor manera para la gran final. 💪🏻#DaleBrown 🖤💛 pic.twitter.com/NYMLbk3L06 — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) October 20, 2023

, el arquero de, sostuvo que la final del próximo fin de semana de la Primera Nacional que La Fragata jugará antepor el ascenso a la "A" se trata de un "premio al esfuerzo y al sacrificio".y, más allá que en un torneo tan largo hay baches o caídas lógicas tanto en rendimiento como en resultados, este plantel siempre supo reponerse a todas las adversidades y nunca se alejó del objetivo", aseguró Martínez en diálogo con Télam.Al referirse puntualmente al gran partido que se viene el próximo domingo 29, el Mono Martínez recalcó queAl momento de expresar la sensación que vive la gigante porción aurinegra al compás del equipo y también el grupo frente a esta histórica posibilidad, el "1" agregó que "ver a la gente, la mayoría humilde y con una vida cargada de lucha y sacrificios tan feliz te genera un orgullo muy especial"."En cuanto al grupo desde el primer día de pretemporada, con Alejandro -Orfila- y su cuerpo técnico, nos pusimos como objetivo cerrar la etapa regular primeros, después la llegada Darío -Franco- también nos dio mucho, mejoramos varios aspectos y conseguimos una identidad", destacó."Este logro es de todos porque acá hay mucha gente detrás del plantel, desde el presidente hasta el último de los trabajadores del club, y fue un camino muy largo que requirió de un enorme esfuerzo de todas las partes", agregó.Los protagonistas no están al margen de los comentarios ajenos que marcan que los dos finalistas se vieron favorecidos durante el trayecto de fase regular."Uno escucha los comentarios, pero no nos afecta porque sabemos que para llegar a donde llegamos y de la manera que lo hicimos, se necesita mucho más que un casual fallo a favor. Respetamos a todos los que pelearon hasta última fecha como Agropecuario, San Martín o del otro lado Chacarita y Maipu, pero no tengo dudas que llegamos los dos mejores", sostuvo.Marplatense formado en las divisiones juveniles de Boca Juniors, el Mono Martínez atraviesa un presente fenomenal, tal vez el mejor de su carrera profesional. "Esto me llega en un muy buen momento. El arquero, a medida que pasan los años y con la continuidad, va adquiriendo más experiencia, conociendo más los secretos del puesto y todo eso te da madurez, pero todo el plantel, cada uno de sus integrantes está en la misma sintonía y con el mismo ", dijo el Mono.Con cinco años defendiendo el arco del conjunto de Isidro Casanova, Ramiro Martínez ya lleva a los colores negro y amarillos muy adentro de su corazón. "Son ya cinco años que estoy en el club y es como mi segunda casa. La gente me hace sentir su cariño y respeto y mis hijos fueron creciendo viéndome con estos colores. Hoy estoy en el lugar que quiero estar y es muy lindo para mi defender esta camiseta", remarcó.Claro que a lo largo de esta estadía, Ramiro Martínez ya pasó por una situación parecida en la temporada 2021 cuando La Fragata cayó en semifinales a manos de un Barracas Central que luego consiguió el ascenso a la "A"."Aquel momento y este tienen mucho en común. Un gran plantel, mucho esfuerzo y trabajo y el mismo sueño de la gente detrás. Tal vez ahora contamos con más recambio y ojalá que el final sea distinto y nos encuentre festejando a nosotros", cerró Martínez.