El tiro con arco argentino, con las semifinales en la mira

Foto: Federación Argentina de Tiro con Arco.

La(Fatarco) aspira que el equipo que competirá en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Chile "alcance las semifinales en alguna de las cuatro disciplinas en las que participará", expresó su presidente,. Será difícil superar la actuación realizada en Lima 2019 donde se alcanzó el oro en equipo compuesto mixto", manifestó el porteño Adrover, 52 años y titular de Fatarco desde septiembre del 2021.La arquería nacional, que compite en los Juegos Panamericanos desde la edición de San Juan de Puerto Rico 1979, conquistó una medalla de oro: María Eugenia González Briozzo e Iván Nikolajuk (compuesto equipos en Lima 2019; una de plata (Pablo Basgall, Marcelo Cavagliatto y Marcelo Grillo (recurvo equipos en Mar del Plata 1995) y una de bronce: Pablo Basgall (1995).En los Juegos Panamericanos de Lima, la arquería nacional obtuvo los siguientes resultados: María Eugenia González Briozzo (compuesto), cuarta; Florencia Leithold (recurvo), novena; Gisela Yubrín (recurvo), 17ma; Iván Nikolajuk (compuesto), sexto; Damián Jajarabilla (recurvo), noveno.Y Kevin Sabado (recurvo), 17mo; María Eugenia González Briozzo e Iván Nikolajuk (compuesto equipos), primeros y Gisela Yubrín y Damián Jajarabilla (recurvo equipos), octavos.-Para los próximos Juegos Panamericanos aspiramos a poder alcanzar semifinales en alguna de las cuatro disciplinas en las que vamos a competir: Recurvo Masculino, Recurvo Femenino, Recurvo Mixto y Compuesto Masculino. En esta última es donde mayor oportunidad hay ya que participa por nuestro país Iván Nikolajuk, medalla dorada en los Juegos Odesur 2022 individual y oro en los Panamericanos 2019 mixto.-Será difícil superar la actuación realizada en Lima 2019 donde se alcanzó el oro en equipo compuesto mixto. Este equipo no pudo volver a clasificar para esta cita. En lo que respecta a recursos individuales, se fue perdiendo terreno frente a otros países de la región, pero en mixto se podría dar pelea y llegar a semifinales.-Es un equipo experimentado pero que, por circunstancias económicas, no tiene el rodaje internacional que debería para afrontar una competencia de este tipo. Está formado por Iván Nikokajuk en compuesto masculino; Florencia Leithold en recurvo femenino y Damián Jajarabilla en recurvo masculino. Los dos últimos compiten separados en individuales, y juntos por equipo mixto.-Para este torneo se realizó una puesta a punto final con el entrenador cubano Ricardo Baños Allue, haciendo trabajos en el país y en Chile. Esperamos que los tres arqueros lleguen con posibilidades de desplegar su mayor rendimiento.-La posibilidades de medallas no son muy altas. Los mayores rivales son Estados Unidos, México, Brasil en recurvo, a los que se suma Colombia en compuestos. Después hay países como Chile, Ecuador y Guatemala que pueden dar una sorpresa. En ese mismo grupo se encuentra la Argentina.-Siempre se va con las mayores expectativas, pero la realidad nos indica que es muy difícil alcanzar los primeros puestos. Aunque el equipo va a dar el máximo para llegar a las instancias más altas.-Los arqueros se entrenan entre cuatro y seis días a la semana, de acuerdo a la planificación y sus posibilidades. Cada sesión puede durar entre tres y cinco horas dependiendo el trabajo a desarrollar, a la carga planificada y a la etapa del microciclo en que se encuentran.-Los tres arqueros se encuentran con becas del Enard y Secretaría. En el caso de Iván Nikolajuk, con ambas.