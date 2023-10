Conflicto Israel-Hamas: analistas no ven incentivos para una escalada regional, pero no la descartan

Gaza Conflicto Israel Palestina / Foto: AFP.

El ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel desde hace dos semanas, surgido en una nueva escapada de violencia, llevó a varios líderes internacionales a alertar sobre la posibilidad de una escalada en la región, pero analistas creen que no hay ningún incentivo para que otros países intervengan a favor de la propagación de la guerra, aunque estimaron que podrían tener "errores de cálculo".En medio de la sorprendente, que se saldó con menos de 1.400 muertos, la mayoría civiles, así como 210 rehenes,, donde ahora haEn realidad existe la posibilidad latente de que estealcanzando los demás territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén, donde hay víctimas mortales; Dentro de Israel, donde residen, hay dos mil árabes israelíes, así como fuera de sus fronteras.El presidente estadounidense,viajó a Israel en medio de tensiones en su frontera norte, donde enfrentó enfrentamientos con la milicia libanesa Hezbollah, y con Siria, donde hubo bombardeos israelíes, y en su presencia buscó disuadir a otros potenciales ayudantes que. simultáneamente con el conflicto en la Franja de Gaza.Biden, que expresó su, tenía previsto reunirse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, y con otros líderes árabes, como su actual secretario de Estado, Antony Blinken. pero el bombardeo de esta semana a un hospital en Gaza, donde murieron decenas de personas y ambas partes en el conflicto fueron mutuamente responsables, por lo que se suspendióTambién conocieron en la región al canciller alemán, Olaf Scholz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Rishi Sunak.Asimismo,se solidarizaron con los palestinos de la Franja de Gaza y advirtieron, como en el caso del presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, y del rey de Jordania, Abdullah II, que una "Jordania también señaló que "cualquier intento deserá considerado unPor un lado,, expresó suy su político Serguei Lavrov advirtió que esta situación-donde tiene su base Hezbollah- los mensajes buscaban elevar el tono con amenazas para envolverse de alguna manera en el contexto.En todas sus formas, según analistas de Télam, hasta ahora"Todos los actores tienen la intención de que esto no sea así. Estados Unidos está del lado de Ucrania y no quiere un nuevo frente. Irán tiene sus beneficios en esta situación y no quiere arriesgarse. Israel lo último que quiere incorporar nuevos actores "Hezbolá no quiere hacer esto, porque utiliza la disuasión y es más útil mientras menos violencia haya", afirmó elSegún él, "no todo es racional y la probabilidad de tener errores de cálculo, cuando se desarrollan acciones militares en Medio Oriente, es muy grande", afirmó el director del Observatorio Militar de Medio Oriente de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas de Argentina.Botta estimó que la inacción de Israel era "políticamente inaceptable", porque se trataba del ataque civil más importante de su historia, pero rechazó la idea de que buscase "una guerra total". La respuesta será "funcional a las necesidades, oportunidades y presiones externas", digo.Por otro lado, eldijo que hay que mirar "los factores que están ligados entre sí", que"La retórica iraní está experimentando un cambio de tono. El líder supremo iraní () decidió que el tiempo se acabó. Esto va a implicar mucho odio en los países árabes e islámicos", señaló.Las declaraciones de Jamenei se produjeron después de que su canciller, Hosein Amirabdolahian, advirtiera esta semana que era "concebible" una "acción preventiva" contra Israel por parte de Irán y tras ello se reuniera con el líder de Hamás, Ismail Haniyah.Según él, Hezbollah "no tiene en este momento ningún alimento disponible para llevar a cabo un ataque" contra Israel."En las elecciones de 2022 están debilitados y la situación del país, sin presidente y con negociaciones internas, que debe mantener la vista por encima y situarlo en la arena internacional no le beneficia. Sus votantes tienen la cabeza en otras cosas y sus aliados en el Parlamento también", comentó.Según esta categoría de incentivos, estoy de acuerdo en que Hezbollah puede llevar a "salir del conflicto", en medio del cual aumentan las acciones israelíes en el sur del Líbano y en Gaza.En la misma línea, Botta recordó que esta semana Amirabdolahian estuvo de visita regional en Bagdad."En situaciones anteriores, Nasrallah era ay. El tema es que puede atacar a Israel, pero no va a ser libre, va a tener un período de diez años hasta que quiera construir poder. ¿Cuál es la sensación de ser "Destrozado y preguntándose ¿Sin tu capacidad de disuasión? ¿Vas a perder tu capacidad frente a lo que realmente te interesa, que es la política libanesa", le dije.En cuanto a, estimó que tiende a "restringir la posibilidad de intervención".El martes, larequirió más que las declaraciones de los líderes regionales."Creo que las dudas en torno a este bombardeo generan más incertidumbre sobre qué medidas tomar. Esto les da más 'popularidad' a la causa palestina", afirmó Chaya.El incidente provocó una, con manifestaciones en las capitales de Siria, Túnez, Líbano y Jordania, entre otras.Pero estos llamados no siempre fueron llevados a cabo por las autoridades de cada país, aunque en los casos en que fueron realizados por los gobiernos no hay un indicio claro de sus potenciales implicaciones.", dijo Botta."La gente muestra descontento, pero tiene sus propias agendas. Con una inflación como la del Líbano, una guerra civil como la de Siria, la tensión económica en Egipto, es difícil pensar que la gente vaya a dejar de preocuparse cuidar de Palestina. Es difícil, pero es así", coincidió., hay muchas protestas con signos de los tiempos de la llamada Primavera Árabe, como la "Pan, libertad y justicia social", que trascienden la causa palestina y apuntan al gobierno.En el contexto interno, digo que el Líbano teme que entrar en guerra conduzca no sólo a la pérdida de vidas, sino también a efectos económicos y políticos negativos, especialmente el impacto de la infraestructura esencial, como ocurrió en la guerra de 2006.El coordinador de la unidad de estudios de Oriente Medio de la Universidad Austral afirmó que "los mejores años de la política exterior libanesa estuvieron marcados por la neutralidad" y que la opinión pública estaba a favor de los palestinos, con un 70% de la población, "no estoy en las condiciones para llevar el cargamento de ellos ni para hacer una guerra por el honor".