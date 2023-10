Tras las controversias de la campaña, Milei pone foco en fiscalización de la elección

Foto: Cris Sille.

Perfil del candidato presidencial Javier Milei VER VIDEO

Tras una campaña plagada de controversias en torno a sus propuestas electorales, La Libertad Avanza (LLA), el espacio de ultraderecha que lleva como candidato a presidente a Javier Milei , encara la cuenta regresiva hacia los comicios con una fuerte tarea de fiscalización y con la expectativa de ratificar el primer lugar obtenido en las primarias.Con la, desde LLA mantienen la expectativa de un triunfo en primera vuelta o, en todo caso, posicionarse como favoritos para un eventual balotaje.El apoderado del partido, el abogado Santiago Viola, fue citado el viernes por el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González a los tribunales de Comodoro Py luego de que Milei expresara durante una entrevista televisiva su temor a un supuesto "fraude" en los comicios, que no fundamentó. "Tenemos la posibilidad de ganar en primera vuelta, pero sabemos que vamos a tener un día largo y difícil, estamos mentalizados para recibir maldades en todo el país en términos de fiscalización", dijo un referente del espacio en diálogo con Télam.Según las fuentes consultadas, LLA considera que mejoró "considerablemente" la fiscalización con respecto a las PASO y reiteraron que su preocupación es que el espacio "no tiene el ejercicio de la política tradicional".Luego de ser el candidato más votado en las PASO, Milei buscó resolver esta situación y, quien aseguró que le aportó "más de 200 mil fiscales"."Va a ganar en primera vuelta por mayoría, lo estoy viendo porque estoy viajando a distintas provincias. Tenemos que fiscalizar 11 provincias, le sumamos más de 200 mil fiscales en todo el país", aseguró Barrionuevo en declaraciones de los últimos días.Esta fuerte presencia sindical se pudo observar durante el cierre de campaña del libertario el miércoles pasado en el Movistar Arena, adondeEl acto de cierre en el estadio emplazado en el barrio porteño de Villa Crespo no estuvo libre de controversias -como durante toda la campaña- luego de que el referente en materia económica de Milei, Alberto Benegas Lynch, propusiera suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras el argentino Jorge Bergoglio sea Papa Si bien el propioy su compañera de fórmula,, al señalar que fueron "a título personal" de Benegas Lynch y que "sería de una irresponsabilidad enorme" tomar una decisión de ese estilo en caso de ganar las elecciones, la propuesta generó reacciones de repudio en la Iglesia católica y referentes políticos de distintos sectores.En las PASO, el espacio libertario se impuso con el 29,86 por ciento de los votos, seguido por estrecho margen por Juntos por el Cambio con el 28 por ciento y Unión por la Patria con el 27,28 por ciento, según el escrutinio definitivo.Este domingo, en el día de su cumpleaños,, en el barrio porteño de Almagro, tal como lo hizo en las PASO.Tras el cierre de los comicios, el candidato se dirigirá hacia su búnker instalado en el Hotel Libertador -en avenida Córdoba 690- y esperará los resultados en el piso 16 junto a su hermana Karina Milei, tal como hizo en las primarias de agosto.Desde LLA explicaron que es una cuestión de "cábala" mantener el mismo lugar, pero esta vez lo acompañará no sólo su hermana sino también su reciente pareja, la actriz Fátima Florez, con quien se comenzó a mostrar en los medios de comunicación tras las PASO.Los libertarios ya habían admitido durante el cierre en el Movistar Arena que el búnker quedaría "corto" para la cantidad de prensa nacional e internacional que pidió acreditarse para mañana.La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (Acera) denunció el viernes queEn el búnker estarán como "observadores internacionales" Eduardo Bolsonaro, entre otros referentes de la política de derecha brasileña, y miembros del partido español Vox , que viajaron a la Argentina en "apoyo" a Milei.Según informaron desde el espacio, el diputado federal brasileño Rodrigo Valadares, vicepresidente de la minoría en la Cámara llegó el jueves al país para participar del proceso electoral argentino en calidad de "observador internacional" y participó de un acto de cierre en Lomas de Zamora.En tanto, el domingo por la mañana llegará a la Argentina otro diputado de Brasil miembro del Partido Novo, Marcel Van Hattem, y el hijo del expresidenteLos libertarios confirmaron que los tres dirigentes estarán presentes en el búnker para apoyar al libertario.Por otro lado, la comitiva en representación del partido de ultraderecha español llega este sábado a Buenos Aires.El grupo está encabezado por el eurodiputado liberal Hermann Tesch, el director del think tank de ultraderecha Fundación Disenso Jorge Martín Frías y el director del Foro Madrid Eduardo Cader.El Foro de Madrid es parte de la alianza de fuerzas conservadoras creada en 2020 como contraparte del Foro de São Paulo, del que forman parte Milei y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel.Además, estará presente el abogado argentino que integra el Instituto Superior de Sociología Económico (ISSEP), Santiago Muzio, quien trabaja junto a Marion Merechal, sobrina de la líder francesa Marine Le Pen.