Massa, con "mucha confianza" de entrar al balotaje y polarizar contra "el caos"

Perfil del candidato presidencial Sergio Massa VER VIDEO

Foto: Osvaldo Fantón.

Foto: Raúl Ferrari

Foto: Raúl Ferrari

Foto: Enrique García Medina.

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa , llega a las elecciones con "mucha confianza" en que podrá mejorar la performance de las PASO para cumplir con el, en el que se imagina polarizando con el aspirante de La Libertad Avanza (LLA), Javier, al queCon una última semana de campaña hiperactiva organizada en torno a la advertencia de cómo sería el país y lo que significaría para la vida cotidiana la aplicación de las medidas que propone la ultraderecha, Massa y su equipo de campaña junto a los asesores de comunicación se mostraron conEn el laboratorio de campaña de 'Massa Presidente' también existe la sensación de que "se hizo todo lo posible" y que "el trabajo realizado fue muy bueno" porque, que volverá a funcionar en el espacio cultural C Complejo Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6271, en el barrio porteño de Chacarita.Lejos de los números favorables de la elección de 2019, el peronismo festejará y verá cumplido su objetivo si impide que Milei gane en primera vuelta y fuerza a un balotaje para el próximo 19 de noviembre, siendo la segunda fuerza más votada detrás de La Libertad Avanza., donde UxP diseñó una estrategia electoral de "tres tiempos, tres pasos", aunque sufrió un inesperado traspié en las primarias de agosto porque el objetivo en ese momento era que Massa sea "el candidato más votado", pero ese título se lo arrebató Milei por unos pocos puntos porcentuales, enEn la previa de las elecciones generales, Massa, sin nombrarlos, estimó en una entrevista de Infobae queEn tanto, para el candidato peronista en tercer lugar se ubicará la aspirante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.En el duelo que proyectan para el balotaje, desde el comando electoral de Massa estiman que la figura del ministro y exintendente de Tigre será valorada por sus condiciones deSobre la campaña que desarrolló UxP, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, evaluó que "durante este tramo" las propuestas de Sergio Massa "han conseguido mayores niveles de consenso" "Sergio es quien se ha mostrado como el candidato más sólido, el que más propuestas ha hecho.", analizó.Con el sabor amargo de las PASO que incluyó la sorpresiva derrota en las provincias del norte del país y el avance de LLA en el conurbano bonaerense, Massa, los gobernadores y los intendentes peronistas alinearon las estrategias y se enfocaron en laPor eso, el relanzamiento de la campaña en esta etapa se hizo en Tucumán con la participación de todos los gobernadores oficialistas, la CGT, la CTA y los movimientos sociales, donde trazaron los principales ejes rumbo al 22, poniéndose al frente de la mesa chica de asesores el gobernador tucumanoEn el cierre de la campaña en la provincia de Buenos Aires en el día de la Lealtad, Manzur sostuvo que "después de las PASO el peronismo se despertó y comenzó a caminar el territorio en las provincias, por lo que".Para evitar cualquier efecto sorpresa, los números que manejan en UxP es queDesde el bunker señalaron que el objetivo final "es alcanzar casi 8,4 millones de votos, 2 millones más que en las PASO, para lo que se proyectó un aumento de participación del electorado al 75 por ciento", cinco más que en las primarias pasadas.Con esa misión,, en reiteradas oportunidades visitó la ciudad santafesina de Rosario y también recorrió los distritos de Mendoza y Neuquén.También realizó muchas actividades proselitistas con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que busca su reelección y que será clave su victoria para poder ir a la segunda vuelta con un mayor respaldo, un hecho que no tuvo Daniel Scioli en 2015.Uno de los eventos más emblemáticos para la tradición peronista fue la caravana por la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza Si bien Massa contó con el respaldo político del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, fueronUno de los que se destacó por sus actividades en diferentes ámbitos públicos cara a cara con la gente, fue el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que visitó diferentes obras para dialogar con los trabajadores, fue a empresas privadas y hasta se paró en estaciones de tren y colectivos.En su cuenta de X (ex Twitter), Katopodis señaló: "Nuestro candidato Sergio Massa se ocupó de explicar durante la campaña cómo íbamos a resolver cada problema, cada desafío que tiene nuestro país porque es el más preparado".Durante los dos, Massa adoptó una postura de no confrontación siendo el candidato que exprese propuestas concretas.Sin embargo, la anticipada suba del dólar ilegal después del segundo debate puso en alerta al candidato peronista, que postergó por varios días la campaña y se centró en su rol de ministro de Economía, al encabezar los operativos contra los especuladores financieros.A raíz de este cimbronazo y una inflación que se mantiene en dos dígitos, la recomendación de los expertos en comunicación brasileños que asisten al candidato de UxP con el aval del presidente de Brasil, Luiz Inacio 'Lula' da Silva, fueLa idea de los consultares brasileños también se basa en "no perder la agenda" que Massa recuperó después de las PASO con las medidas económicas adoptadas con el objeto de recurar el poder adquisitivo del salario y luego enviadas al Congreso para que "la gente conozca la verdadera actitud de los opositores".Bajo esa premisa, se eliminó la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, se eliminó las retenciones a las economías regionales, se alivió impositivamente a las Pymes y se devolvió el IVA a la canasta básica alimentaria y a productos de limpieza.En ese contexto, Unión por la Patria, con