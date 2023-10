La izquierda espera romper con la "resignación" y lograr un crecimiento electoral

Foto: Eva Cabrera.

La posición ante un balotaje, una incógnita

Así llegó la izquierda a las generales

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) espera que la candidata presidencial Myriam Bergman logre superar los números alcanzados en las PASO especialmente tras el, confían en poder fortalecer la presencia parlamentaria de la izquierda y buscarán definir una posición unificada ante un posible escenario de balotaje.Asegurando que, la última etapa de campaña del FIT-U estuvo principalmente orientada a dejar en claro las diferencias que tienen frente a los otros postulantes presidenciales que describen como "representantes de los grandes empresarios y el Fondo Monetario Internacional"."La izquierda es una alternativa.", subrayó la candidata presidencial Myriam Bregman este jueves al cerrar la campaña desde la Ciudad de La Plata junto a su compañero de fórmula,, dirigentes de la coalición y trabajadores de la alimentación.El desempeño de la candidata en los debates presidenciales fue evaluado positivamente entre militantes y dirigentes que destacan que la voz de la diputada llegó a lugares donde no lo logra habitualmente y dejó momentos de alta repercusión mediática.Entre ellos, se destacan las chicanas al candidato por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , al que Bregman describió durante los debates como el "gatito mimoso del poder económico" o la "vieja derecha, solo que un poco despeinada"."Si el alto impacto de Bregman en el debate se expresa electoralmente,", aseguraron a Télam fuentes partidarias.En caso que haya unael próximo 19 de noviembre,, primero al interior de cada uno de los partidos que integran la coalición para finalmente definir una postura unificada en una mesa nacional."No es una posición fácil", reconocen los distintos dirigentes y pareceEn aquel entonces, el FIT-U, posición que fue duramente criticada por considerar que "le hicieron el juego al PRO" especialmente luego de que Macri resultase electo en segunda vuelta con el 51.34 porciento de los votos del electorado.En este caso, la postura podría modificarse teniendo en cuenta lasEn las PASO, la alianza consiguió el 2,65 por ciento al contabilizar 628.893 votos, en una interna donde se impuso la fórmula de Myriam Bregman y Nicolás del Caño ante la que encabezaba Gabriel Solano y Vilma Ripoll.Durante la campaña, las críticas cruzadas entre dirigentes del PO y del PTS se fue intensificando, pero las tensiones entre ambas listas disminuyeron de cara a las generales.En tanto, aseguran quefrente a lo que anticipan como un "gobierno ajustador" independientemente de cuál de los tres principales candidatos termine por resultar electo presidente.En estas elecciones, el FIT-U solo puede crecer en su representación parlamentaria tanto a nivel nacional como local ya que las bancas que ocupan hoy sus representantes vencerán en 2025.En la Provincia de Buenos Aires, el FIT-U confía en que ingrese a la Cámara baja su primer candidato a diputado nacional, Christian Castillo, que tendría que incrementar el caudal de votos alcanzado en las PASO para sumarse a Bregman, del Caño,en la Cámara de Diputados.En el territorio bonaerense se exige un tope absoluto del 3% del padrón local, requisito que no logró ser alcanzado el pasado 13 de agosto, pero que podría superarse este domingo ya que se espera una mayor participación del electorado."Tenemos la expectativa de mejorar la elección alcanzada en las PASO y que la cantidad de votantes pase del 69 al 75% lo que es una estimación razonable", afirmó Castillo a Télam.Fuentes partidarias creen que esto es alcanzable e incluso especulan con que una vez superado el piso requerido para que Castillo ingrese, la segunda en la lista,, pueda asegurarse una banca.En caso que se repitan los resultados electorales de las PASO, en la Ciudad de Buenos Aires la candidataingresaría a la legislatura porteña y si logran incrementar en un 1.3 por ciento la performance, también podría hacer lo mismo, trabajador del Garrahan."En la Ciudad, por los números que se manejan, el macrismo y el mileismo tienen los votos suficientes para que gane (el postulante de Juntos por el Cambio) Jorge Macri. Se viene un cogobierno, por eso nosotros tenemos que constituir una fuerte oposición en la legislatura para enfrentar la derecha", añadió la postulante a jefa de Gobierno, Vanina Biasi.En, otro distrito clave para la coalición troskista donde la lista logró un 6,6% de los votos y a principios de este año alcanzó la mejor elección ejecutiva del FIT-U, el candidato a senador"Está en marcha una nueva estafa contra el pueblo de Jujuy", advirtió Vilca.Este domingo, los dirigentes y militantes se encontrarán a esperar los resultados a partir de las 18 en el restaurante Il Sorpasso -ubicado en la calle Bolívar al 1.128, CABA- en el mismo espacio que utilizó el PTS y la IS en las elecciones primarias.Mientras que este fin de semana, la militancia concentra esfuerzos y se, tarea que destacan que es voluntaria y "sin acuerdo con burócratas sindicales" como el que denuncian que tuvo Milei con el sindicalista gastronómico, Luis Barrionuevo.