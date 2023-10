Más de un millón de jóvenes de 16 y 17 años podrán votar en estas elecciones

La Ley de Voto Joven se sancionó el 31 de octubre de 2012 / Foto: Archivo.

Ley de Voto Joven

La campaña en las redes

Elecciones 2023

Más de un millón de jóvenes de 16 y 17 años, que representa, están en condiciones de votar este domingo en las elecciones generales, tras una campaña electoral que buscó captar su interés, sobre todo a través de los mensajes en las redes sociales y plataformas digitales.Según cifras de la Dirección Nacional Electoral, se trata de un total de, casi un 47% más que las elecciones pasadas.Por otro lado, dentro de los votantes "jóvenes", según el padrón electoral,y representan el 24,29% del padrón.La Ley de Ciudadanía Argentina N°26.774, conocida como Ley de Voto Joven, se sancionó ely establece el derecho de las personas jóvenes de 16 y 17 años,, a participar en elecciones, ejercer el derecho al voto y elegir a sus representantes.Luego de esta reformapara extender el beneficio a los jóvenes de 16 años ya que cada Estado del interior en un marco federal tiene la facultad de dictar su orden político e institucional y en consecuencia su sistema electorales aunque dentro del ámbito de las normas de la Constitución Nacional.Los candidatos de los diferentes partidos y coaliciones políticas usaron distintasmediante la tecnología y, en general, después de las PASO redoblaron sus esfuerzos en las distintas redes sociales y plataformas.De esta manera,en el que, a través de imágenes, memes y recortes de piezas audiovisuales, las distintas fuerzas políticas buscaron expandir las ideas y las propuestas de sus candidatos, adaptando sus mensajes hacia los entornos digitales.El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei fue uno de los dirigentes que más utilizó la tecnología digital provista por plataformas como Instagram, X (ex Twitter) y TikTok., sobre todo por aquellos que por tradición e identidad tienen su fuerte en la movilización y la presencia de la militancia en las calles.Desde Unión por la Patria (UxP), el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, analizó que al PJ le llevó cierto tiempo adaptar sus propuestas electorales al lenguaje que proponen las redes sociales."Hay un tema que es más cultural y es que el peronismo siente que su lugar es la calle, sin medir que hoy hay dos espacios públicos: la calle y las redes. Básicamente el peronismo, digamos el campo popular en general, es como que siempre sostuvo el lugar de la calle latiendo y no se dio cuenta de que le habían entrado en la disputa cultural simbólica en el otro espacio público", dijo el postulante de UxP en una entrevista que dio al ciclo "Caja Negra" del canal de YouTube Filo News.No obstante, UxP aumentó la presencia en las redes tras los resultados de las PASO donde logró también llegar a un público masivo con la creación de cuentas en TikTok de referentes que hasta el momento no las tenían: desde la titular de AySA, Malena Galmarini hasta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Por otra parte, la oferta electoral en redes de la candidata del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, también se intensificó después de las primarias.En su caso, los equipos de campaña eligieron replicar recortes audiovisuales de algunas de las intervenciones de Bregman en los debates presidenciales, como aquella donde pronunció la frase "gatito mimoso" dirigida a Milei.