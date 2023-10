Las y los argentinos eligen un nuevo Gobierno en comicios que mantienen incógnita sobre si habrá balotaje

Para estas elecciones habrá 113.410 mesas electorales dispuestas a lo largo y ancho del país.

Qué se elige

Cuántos diputados elige cada provincia

Elecciones 2023

Unos 35 millones de argentinos podrán elegir este domingo un nuevo Gobierno en una compulsa con, con el antecedente del escenario de paridad entre los primeros tres postulantes registrado en las PASO y en un clima de expectativa alrededor de si será necesario o no el balotaje para definir al próximo jefe de Estado.A un día de la votación que definirá quiénes serán los sucesores de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, la atención está puesta en cuánto respaldo en las urnas lograrán los postulantes(UxP),(LLA),(JxC),(Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, FIT-U) y(Hacemos por Nuestro País, HpNP).Es que, de acuerdo con esos resultados,. Así lo establece la ley electoral en caso de que este domingo ningún postulante alcance el 45% de los votos o ante la posibilidad de que el candidato más votado supere los 40 puntos, pero no logre un 10% de diferencia con el que salió segundo.Si así fuese se trataría de la segunda vez en la historia del país en que un mandatario resulta electo en segunda vuelta:En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto último,de los sufragios,(con la suma de los votos de su contrincante en la interna Horacio Rodríguez Larreta) y(con los apoyos recibidos por Juan Grabois).Muy lejos se posicionaron las otras dos fuerzas que superaron el piso del 1,5% necesario para competir en las generales:puntos yEsta semana, poco antes de la veda electoral que se inició el viernes , los partidos y frentes pusieron punto final a sus actividades de campaña, tras una intensa actividad proselitista desarrollada en todo el país -en algo más de dos meses luego de las PASO-, que incluyó dos debates obligatorios entre los cinco aspirantes a la Casa Rosada. "Este domingo te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro" pidió Massa en una fábrica junto a trabajadores, docentes y jubilados del partido bonaerense de Pilar, el lugar que eligió el jueves último para su acto de cierre de campaña.También el jueves pasado, Bullrich le puso punto final a sus actividades proselitistas en la plaza Raúl Alfonsín del municipio bonaerense de Lomas de Zamora, acompañada por el expresidente Mauricio Macri y por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, con un discurso en el que volvió a convocar a "sacar al kirchnerismo de raíz" En contraste con sus principales adversarios, el postulante presidencial libertario optó por un acto en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, donde planteó que las de mañana "son las elecciones más importantes de los últimos 100 años" , pero luego se corrigió: "Si me permiten editar, 107 (años)", en alusión al 1916, año en que asumió la Presidencia el radical Hipólito Irigoyen.Bregman, en tanto, puso fin a la campaña en la plaza San Martín de La Plata, donde reafirmó su pedido a la ciudadanía para que "vote con convicción" y argumentó: "No se puede votar ni a salvadores individuales ni con la nariz tapada" El aspirante presidencial cordobés, Schiaretti, encabezó un acto en el polideportivo Quality, de la capital mediterránea, donde detalló sus principales medidas económicas Además de Presidente y Vicepresidente, este domigno se elegirán 130 diputados nacionales, 24 senadores nacionales en ocho provincias, 19 parlamentarios del Mercosur por distrito nacional y 24 parlamentarios del Mercosur por distrito regional.Como sucede cada dos años, el electorado deberá votar para renovar(130 bancas) y(en esta oportunidad las 24 bancas que representan a Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz).Si se repitieran los resultados de las PASO,(se necesitan 129 escaños en Diputados y 37 en el Senado).Para estas elecciones habrádispuestas a lo largo y ancho del país.Provincia de Buenos Aires: pone en juegobancasCABA: pone en juegolugaresSanta Fe: pone en juegobancasCórdoba: pone en juegobancasMendoza y Tucumán: cada provincia pone en juegolugaresMisiones, Corrientes, Salta, Santiago del Estero y Entre Ríos: cada provincia renuevabancasChaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, San Juan y Tierra del Fuego: cada una renuevalugaresSanta Cruz, San Luis, Neuquén, La Pampa y Catamarca: cada una renuevabancasTambién habrá comicios para elegir gobernador y otrasen Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos; jefe de Gobierno y diputados porteños en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de cargos municipales en Santa Cruz El foco estará puesto en los resultados en, seguida por Córdoba, Santa Fe y CABA.En la Ciudad de Buenos Aires, la pelea por suceder a Horacio Rodríguez Larreta en el Gobierno también concentrará la atención el domingo, en una disputa que enfrenta a Jorge Macri (JxC), Leandro Santoro (UxP), Ramiro Marra (LLA) y Vanina Biasi (FIT-U).