Treinta observadores supervisarán los comicios en seis provincias con el aval de Cámara Electoral

Foto Diego Izquierdo.

Más de treinta observadores de distintas provincias acreditados para esa tarea por la Cámara Nacional Electoral realizarán este domingo un seguimiento del desarrollo de los comicios presidenciales que incluirá recorridas por distintos centros de votación para luego emitir un informe sobre la jornada electoral con conclusiones y recomendaciones, informó elIdemoe es una organización no gubernamental de carácter "plural, transversal, federal y no partidaria" que ya realizó observaciones en 100 actos electorales a nivel provincial, nacional e internacional, y cuenta con el reconocimiento de la Cámara Nacional Electoral para esa función a través del Registro de Entidades autorizadas para la actividad de "acompañamiento cívico", según informó la institución a través de un comunicado.En diálogo con Télam,, explicó que en estas elecciones la novedad de la observación electoral quellevarán a cabo dees que se buscará "", sobre todo ligados a la "y a "Según Yazbek, la intención de Idemoe en este domingo será "profundizar algunos aspectos vinculados a la inclusión electoral, la participación política de las mujeres, las nuevas tecnologías incorporadas a los procesos electorales, y a potenciar el rol de la observación electoral en Argentina"."En Argentina, la actividad de observación electoral por parte de las y los ciudadanos", señaló a esta agencia, y luego detalló que "la actividad de' fue acreditada por la Cámara Nacional Electoral, que tiene a su cargo el Registro de Entidades autorizadas para realizar este tipo de seguimientos, e incorporó la participación ciudadana no partidaria dentro de la jornada electoral".Y agregó: "Esto es interesante porque leEl equipo de observadores electorales de Idemoe monitoreará la marcha de los comicios en distintos establecimientos escolares de lascomo también en la, amplió la entidad.que cumplirán con la tareaque en su programa abordan cuestiones político-electorales provenientes de universidades públicas como la UBA, la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), la del Litoral (de la ciudad de Santa Fe) y la Córdoba (UNC), "las cuales manifestaron mucho interés y entusiasmo en sumarse a la experiencia de observar técnicamente el acto electoral", resaltó Yazbek.Por su parte, el, destacó que "los y las acompañantes que componen la misión son ciudadanos y ciudadanas que han decidido brindar su tiempo, estar presentes observando el día de la elección desde la apertura al cierre de mesas, con el objetivo de contribuir a reafirmar la legitimidad, integridad y transparencia de los comicios, mientras reúnen información".Finalmente, Teisera consideró "valiosa" la actitud de los, también llamadosporque asumen que "el mejor proceso electoral" se construye "con la participación de cada cual en su rol, ya que cuidar la democracia y la jornada electoral es una responsabilidad de todos".