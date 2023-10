El Merval creció 4,81% en el cierre de la semana

La mejora general fue apalancada por los papeles de Cresud (11,53%); Supervielle (10,57%); y BBVA (8,96%).

El índice S&P Merval cerró este viernes con una suba del 4,81%, y cortó con una racha de dos rondas negativas, en lo que fue la última jornada del mercado antes de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo domingo.



La mejora general fue apalancada, principalmente, por los papeles de Cresud (11,53%); Supervielle (10,57%); y BBVA (8,96%).



El índice acumula un aumento del 42,4% en lo que va del mes, impulsado por compras de cobertura previas a los comicios.



En sentido opuesto, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de recortes.



Las que tuvieron peor performance fueron Telecom (-4,09%), Grupo Financiero Galicia (-2,91%) y BBVA Banco Francés (-2,80%).



En el balance semanal, el ejecutivo de Cuentas de Rava Bursátil, Leonel Buccolo, destacó que "tras el finde largo (aunque los ADR en EE. UU. cotizaron el lunes) las acciones lograron una recuperación en estas rondas preelectorales y el Merval en dólares volvió a posicionarse sobre los US$ 800".



"Sin embargo, entre el miércoles y jueves la volatilidad se hizo sentir y las bajas abruptas hicieron que el Merval devolviera en torno a 6%. De esta manera, los inversores hicieron sus últimos movimientos para afrontar las elecciones presidenciales primarias y el índice se ubica en los US$ 721", agregó el analista.



Por otro lado, en materia cambiaria el Banco Central (BCRA) finalizó con ventas por US$45 millones para atender la demanda.



De esta forma, "en lo que va de octubre acumula ventas por US$858 millones", apuntó el analista de PR mercado de cambios, Gustavo Quintana.



Los dólares bursátiles mantuvieron la tendencia alcista de los días previos.



En lo que respecta a la operatoria de la jornada, los dólares bursátiles mantuvieron la tendencia alcista de los días previos aunque con magnitudes muy diferentes.



En el caso del dólar MEP el incremento final fue del 1,2%, en $898,91, tras haber cotizado durante buena parte de la jornada por encima de los $900.



En tanto, el CCL tuvo un importante salto del 16,1%, hasta los $1.110,59 por unidad, luego de abrir la ronda cerca de los $950.



En lo que va del mes, el MEP acumula un alza de 28,2% y el CCL 35%.



Por su parte, en el mercado informal la jornada transcurrió nuevamente con una relativa calma luego de la oficialización de anteayer de la activación de un nuevo swap con China por un equivalente a US$6.500 millones y por la persistencia de operativos en la "city" porteña.



En ese marco, el denominado dólar "blue" o informal cotizó sin cambios respecto a la víspera, en $900 por unidad.



En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $349,95, sin variaciones respecto del cierre de la ronda previa, mientras que el minorista concluyó a $368 promedio para la venta.



"En la semana que acaba de finalizar, acotada por el feriado del lunes, el tipo de cambio mayorista no registró variación respecto al cierre del jueves pasado", destacó el analista Gustavo Quintana.