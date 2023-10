Abuelas de Plaza de Mayo impulsa la campaña "#Votemos con Identidad"

📣 22/10, Día Nacional del Derecho a la Identidad, sumate a la campaña #VotemosConIdentidad

"Queremos que haya inteligencia en el voto para definir qué futuro queremos" Estela de Carlotto

Foto: Florencia Downes

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo cumplirá el próximo domingoy con motivo de celebrarse además el Día Nacional del Derecho a la Identidad y las elecciones generales,, que convoca a la sociedad a visibilizar la búsqueda "".La titular de la institución, Estela de Carlotto, dijo que lanzaron la campaña "Votemos con identidad" convocando a la sociedad para que-además de su cumpleaños número 93- que lo pasará "con expectativas lógicas, esperanza y optimismo".La campaña busca visibilizar el "mensaje de búsqueda de los 300 hombres y mujeres que todavía viven con su identidad falseada por el terrorismo de Estado", en tanto "sus hijos e hijas, los bisnietos de las Abuelas, también ven su derecho a la identidad vulnerado" y es por ello que "la búsqueda de estas tres generaciones continúa", se explica desde la web oficial de Abuelas.La iniciativa consiste en que el 22 de octubre, durante la contienda electoral, quienes quieran sumarse se saquen una foto o graben un video con "la constancia de haber votado, con el sobre, la boleta o lo que gusten" y la suban a redes sociales con el texto y hashtags "El 22 de octubre - Día Nacional del Derecho a la #Identidad #VotemosConIdentidad".También sugierenpara visibilizar que "somos miles buscando a los nietos y nietas y recordando que estos delitos no deben repetirse Nunca más".Carlotto convocó este viernes en declaraciones a Radio Provincia a "", en un "país que ha sido castigado con dictaduras feroces", señaló que la fecha también coincide con el aniversario 46 de la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo y recordó que en el transcurso de todo ese tiempo "no hemos bajado los brazos".La presidenta de la entidad señaló que" y espera que el próximo gobierno pueda "avanzar en lo que haga falta para que nuestro pueblo sea feliz y alcance todas las necesidades lógicas desde que nacemos hasta que nos vamos".Carlotto dijo que ", que son tres palabras sagradas que impregnan nuestra lucha" y agregó que "no queremos que se repita una historia de matar para reinar en el infierno"."Tenemos que estar tranquilos y pensar. Nuestro pueblo es inteligente y nuestra juventud también", expresó la titular de la Asociación, al tiempo que les pidió "que miren bien qué quieren para su familia y su Patria".Por otra parte, consideró un milagro la recuperación de la identidad de Daniel Santucho Navajas, el nieto 133, y resaltó que "las cosas salen cuando Dios quiere, porque el chico estaba viviendo su vida libre de quienes lo criaron y se encontró a él y a su familia".También indicó que "para las Abuelas fue un baño de alegría y de esperanza" y que les "da fuerzas para seguir" ya que "somos sólo dos abuelitas, hay dos o tres más en otras provincias y yo ya voy a cumplir 93".A través de distintas campañas a lo largo de sus casi 46 años de existencia y con 137 casos resueltos, Abuelas de Plaza de Mayo impulsa a todos aquellas personas que nacieron entre 1975 y 1983 y dudan de su origen o conocen a alguien que podría ser hijo de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado en el país a comunicarse con abuelas.org.ar