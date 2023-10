El próximo gobierno ecuatoriano promoverá una consulta sobre seguridad y justicia

Daniel Noboa. Imagen de archivo.

El futuro gobierno de Ecuador planea convocar a una consulta popular en sus primeros 100 días de gestión para que la ciudadanía, según lo confirmó Valentina Centeno, quien fue designada jefa de la próxima bancada oficialista, .Centeno fue la primera voz ratificar lo que medios de Quito daban como una posibilidad:El dirigenteal canal Teleamazonas.Centeno fue elegida por Noboa como titular de la bancada deen el futuro legislativo, reveló la asambleísta.Centeno explicó que en la consulta se preguntará sobre seguridad y la tarea de las FFAA, la promoción de la inversión privada y el funcionamiento del sistema judicial.La legisladora remarcó que Noboa tiene en preparación proyectos de leyes económicas urgentes, que "necesitarán consenso de las distintas bancadas", por lo que será necesario negociar en la AN.En un comunicado, agregó que ya inició conversaciones con otras bancadas con el fin de llegar a consensos, "acuerdos específicos sobre los articulados que vamos a necesitar en la Asamblea Nacional"., subrayó.ya anunciaron que acompañarán la gestión del nuevo mandatario., por lo que la mayoría se logra con 70 votos y la mayoría calificada con 91."La gobernabilidad no es algo que solo queremos nosotros; es algo que quieren todos los ecuatorianos: por fin tener una Asamblea que agiliza, una Asamblea que sea eficiente y que dé resultados inmediatos", expresó Centeno.Todavía no existe fecha para la jura de Noboa, que depende de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) termine formalmente el proceso electoral y entregue las credenciales a asambleístas y a la fórmula ganadora.Lo que parece claro es que la jura se adelantará a noviembre.Lasso llamó en febrero último, en paralelo con las elecciones regionales, a una consulta en materia de seguridad, en una jornada que pareció marcar el quiebre de su gestión: los comicios fueron ganados por la oposición –en prefecturas y grandes ciudades por el correísmo- y en las 8 preguntas del referendo se impuso el No, mientras su gobierno promovió el Sí.