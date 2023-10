La soja subió $2.000 en Rosario y cerró a $190.000 la tonelada

Foto Pablo Añeli

Programa Incremento Exportador - Complejo Soja

Operaciones hasta el día de ayer (19/10) pic.twitter.com/7Md1kVVjHD — BCR Mercados (@BCRmercados) October 20, 2023

El precio de la soja subió $2.000 y cerró a $190.000 la tonelada, según la plataforma SIO-Granos, mientras que en lano se registraron ofertas abiertas por mercadería.Este valor se dio en el marco de la última semana de vigencia de la extensión del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un esquema cambiario combinado, en el cual los exportadores deben liquidar 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% deben ingresarlo al tipo de cambio Contado con Liquidación (CCL).Cabe mencionar que el Gobierno nacional sumó al PIE V a la cebada forrajera, el sorgo y el girasol.En cuanto alpara la descarga de mercadería entre febrero y abril del año próximo se negociaron US$ 185 la tonelada.Luego, el tramo mayo-junio se mantuvo estable en los US$ 175 la tonelada, mientras que la posición julio alcanzó los US$ 170, sin registrar variaciones entre jornadas.Po, las ofertas se dieron ofertas en moneda local y con pago diferido para la descarga entre noviembre y diciembre: $ 150.000 con pago el 29 de diciembre y $ 180.000 con pago el 31 de enero de 2024.Por último, elcerró a US$ 225 la tonelada y el girasol a $105.000 la tonelada.