"Los delincuentes" cosecha premios y nominaciones antes de llegar a los cines de Argentina

La película protagonizada por Esteban Bigliardi y Daniel Elias se estrena en salas argentinas el jueves que viene / Foto: Prensa.

La producción, "Los delincuentes", resultó prenominada para, además de ganar el Gran Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Gent (Bélgica), en la misma semana en la que tuvo su estreno comercial en salas de Estados Unidos y a días de llegar a las salas de nuestro país.La cinta, que actualmente se proyecta en Nueva York y Los Ángeles promocionada por su director Rodrigo Moreno, compite con películas como "Monster", de Hirokazu Kore-Eda.La lista corta de nominados se conocerá el 2 de noviembre yA su vez, en la noche de este viernes de Gent, "Los delincuentes" se impuso con el Gran Premio en el 50mo. aniversario del festival. El premio está dotado de 20.000 euros para la distribución y 27.500 euros para una campaña en internet y 10.000 para diarios."Esta. Libre para adentrarse en las colinas de las infinitas posibilidades del cine. Libre para reinventar su lenguaje tal como sus torpes y tambaleantes personajes se reinventan a sí mismos", señaló el jurado que votó al filme por unanimidad.Protagonizada por Esteban Bigliardi y Daniel Elias, la película que se estrena en salas argentinas el jueves, ya había tenido su, donde fue comprada por Mubi, plataforma receptora de la producción y que adquirió sus derechos para varios países.Luego, tuvo un recorrido por varias de las más importantes muestras cinematográficas del mundo, como San Sebastián, Karlovy Vary, Toronto, New York y Busan, entre varios más., rompiendo una tradición no escrita de elegir siempre la misma cinta tanto para los galardones de Hollywood como a los Goya de España (a donde fue enviada "Puan", de María Alché y Benjamín Naishtat)., Moreno pone en escena a dos empleados bancarios que roban parte del tesoro con el solo objetivo de garantizarse la jubilación. Uno de ellos, pergeña el robo desde hace años; el otro, se encuentra con el botín casi de sorpresa, pero no puede decir que no. El instigador, se entrega a la policía y su cómplice debe guardar el dinero hasta que el otro salga en libertad.