Un museo pop-up para revivir lo mejor del rock nacional, de la mano de Gabriel Rocca

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Uno de los, un itinerario que se despliega a través de 60 imágenes míticas de nuestra historia -portadas de álbumes, conciertos, sesiones y fotos para revistas- albergadas en una suerte de museo temporal cuya estructura externa simula una antigua cámara fotográfica.Charly García vestido de monaguillo, simulando tomar la comunión; Luca Prodán saltando en el escenario de un concierto en el festival Rock in Bali; Los Twist ensayando en una minúscula sala antes de grabar su primer disco; Andrés Calamaro posando para la tapa del álbum "Nadie sale vivo de aquí"; Fabi Cantilo mirando a cámara para una sesión de la revista Canta Rock: un caleidoscopio en blanco y negro -y algunas pocas fotos en color-"Quisimos vestir al Abasto de rock y así se hizo. Es una muestra en homenaje al rock nacional, a una época muy particular, primero por lo social, porque es 1980, 81, 82, 83, época de dictadura, de la guerra Malvinas, del regreso de la democracia; y donde una tribu o un", dijo a Télam el fotógrafo Gabriel Rocca, durante la inauguración de la exposición, que incluyó a músicos invitados, Bobby Flores musicalizando la velada y una banda tributo a Soda Stereo.Es una muestra "pop-up", desplegada durante un mes -hasta el 19 de noviembre, con entrada gratuita- en el interior de este antiguo mercado del Abasto:, incluida la lente inmensa en uno de los laterales, y que en su interior propone un museo temporal con lo más destacado del rock nacional.Hay fotografías en toda clase de tamaños, hay algunos huecos -casi escondidos- en los bordes de las paredes, donde espiar algunas fotos icónicas, hay salas de video, hay sobre una mesa desplegados decenas de negativos de la tapa del disco de Sandra Mihanovich y Celeste Carballo,La muestra interactiva incluye además junto a algunas de las fotos seleccionadas, en el epígrafe, un código QR para escanear y escuchar, de primera mano,. Fede siempre atento a su banda. Era un momento muy particular, Guerra de Malvinas, prohibición de música en inglés, los lugares se abrían para que toquen bandas de rock nacional", se escucha -luego de escanear- la voz del fotógrafo junto con la imágenes de un joven Federico Moura sobre el escenario.El de Gabriel Roccade sus más destacadas obras en un museo creado especialmente para desplegar estas fotografías míticas de la historia del rock, una cámara testigo de una época de contrastes y paradojas, la misma potencia que le daba al rock sus años dorados, oprimía a una Argentina con la dictadura militar más sangrienta de su historia y la Guerra de Malvinas."Es un momento bisagra del país -retoma Rocca en diálogo con Télam- porque se prohíbe la música en inglés y la música nacional se empieza a escuchar, pero también hay situaciones de color porque llega Luca Prodan cantando en inglés con Sumo.. Este no es cualquier barrio", dice el fotógrafo.Así, detrás de cada imagen desplegada hay una historia escondida: "Miro esta foto y recuerdo la presentación de Clics Modernos, tremendo y emblemático álbum de Charly solista, con Fito Páez y los GIT a punto de salir tocar, La Plata, 1983, y pienso esa adrenalina, el momento exacto de salir y estar ahí con ellos, cortina de por medio, y todo el público ovacionando la salida de la banda", relata Rocca en otro de los audios que se puede escanear debajo de una de las imágenes en blanco y negro.Suena música a lo largo del recorrido por la sala y son, por supuesto, clásicos del rock nacional comoLa despedida de Serú Girán, justo con la partida de Pedro Aznar al exterior; Luca Prodan en unas fotos para la revista Pelo; los integrantes de Los Twist -Dani Melingo, Pipo Cipolatti- posando con trajes de frac fucsia, luego de convertirse en suceso de la época y ganar un disco de Oro; Fabiana Cantilo posando como si fuera una secretaria ejecutiva para la revista Cantarock de Pipo Lernoud, que venía con un póster desplegable; Charly García y Nito Mestre, cómplices, viendo un concierto de Púrpura en Jams, en 1983, sonHay fotos de diversos años, con el Potro Rodrigo, Gustavo Cerati con el rostro pintado de camuflaje, los Illya Kuryaki and the Valderramas, un jovencísimo León Gieco, lo mismo Litto Nebbia, los primeros recitales de Los Redonditos de Ricota o Los Fabulosos Cadillacs.como Luis Alberto Spinetta, Ricardo Mollo, Juanse, Ratones Paranoicos, Dante Spinetta, Miguel Mateos, Los Abuelos de la Nada, David Lebon, Nito Mestre, Raul Porchetto, Soda Stereo, Pappo, RIFF, Fito Páez, Miguel Cantilo, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa.La exposición "Rocca Box" permitey revestida en madera y lona que alberga cuadros y copias fotográficas calidad museo.Algunos- que son parte también de la labor del fotógrafo terminan de completar el derrotero por el mundo del rock y la fotografía.La experiencia concluye con la posibilidad que el públicocon algunas imágenes icónicas del rock nacional capturadas por Rocca.La exposición, de entrada gratuita, se inauguró anoche en el primer piso de Abasto Shopping (Avenida Corrientes 3247) y permanecerá. Durante el tiempo que dure la muestra, la fachada del edificio, sobre avenida Corrientes, exhibirá imágenes a gran tamaño de los más destacados músicos del rock argentino.